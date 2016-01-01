يحتفي العالم في 13 أغسطس من كل عام باليوم العالمي لمستخدمي اليد اليسرى أو العُسر، حيث يهدف هذا اليوم إلى تكريم الأشخاص الذين يستخدمون يدهم اليسرى في حياتهم اليومية، وكذلك إلى نشر الوعي حول الصفات التي يتميز بها الشخص الأعسر.
10% فقط من سكان العالم يستخدمون اليد اليسرى
وذكرت إحصاءات أن 10% فقط من سكان العالم يستخدمون يدهم اليسرى، ورغم عدم نجاح العلم بعد في تحديد سبب هذا بشكل واضح، إلا أن هناك عدة فرضيات تم اقتراحها على مدار السنوات تحاول تقديم تفسيراً لقلة مستخدمي اليد اليسرى مقابل مستخدمي اليد اليمنى حول العالم.
وأشارت تقارير علمية إلى أن اعتماد الإنسان على إحدى يديه بشكل أكبر من الأخرى هو نموذج يمتد إلى أعضاء أخرى من جسمه أيضاً، مثل العينين والأذنين، حيث من الممكن أن تهيمن إحداهما على الأخرى تماماً، بشكل مشابه لما يحدث مع اليدين أو القدمين.
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التعليقات على ما سبب قلة عدد مستخدمي اليد اليسرى في العالم؟
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