سفينة سياحية تتسبب في تفشي كورونا

اعتذرت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية اليوم الاثنين عن الأخطاء التي ارتكبتها وكالة الرعاية الصحية بالولاية في التعامل مع تفشي المرض على متن السفينة السياحية روبي برينسيس Ruby Princess.
وقالت جلاديس بيرجيكليان "خلال عطلة نهاية الأسبوع ، قمت بمراجعة تقرير اللجنة الخاصة للتحقيق في قضية السفينة روبي برينسيس، ومن الواضح أن هناك أخطاء ارتكبت من قبل طاقم الصحة العامة وآخرين، أدرك الأذى والمعاناة التي تسببت بها هذه الأخطاء، وأنا أعتذر عن ذلك"
وأشارت إلى أن "القضايا حدثت خلال فترة غير عادية من عدم اليقين الكبير، وأن الحكومة ستتعلم من هذه الأخطاء".
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