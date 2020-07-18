عايشة حياتها في الغردقة.. كيف استقبل رواد السوشيال شائعة هروب أنابيل؟

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صورة الخبر: عايشة حياتها في الغردقة.. كيف استقبل رواد السوشيال شائعة هروب أنابيل؟
عايشة حياتها في الغردقة.. كيف استقبل رواد السوشيال شائعة هروب أنابيل؟

أثارت قصة هروب أو اختفاء الدمية الشهيرة أنابيل من المتحف "وارين" بكوانيكيت، جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحول الموضوع إلى نوع من السخرية والمزاح بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

و"أنابيل" هي دمية عرفها الجمهور لأول مرة، واشتهرت من خلال فيلم الرعب "The Conjuring" الذي جرى إصداره عام 2013، وتعرف أيضا باسم الدمية الملعونة ومتواجدة في متحف "وارن" بمدينة كوانيكيت الأمريكية منذ عام 1975، ولكن ترددت أنباء عن هروبها مؤخرا الأمر الذي سبب حالة من الذعر بين رواد السوشيال ميديا.

وفي الواقع، لم يعد متحف "وارن" يعمل منذ عام 2018 وجرى إغلاقه تماما، بعد فترة من وفاة إد ولورين وارين صائدا الخوارق وأصحاب المتحف.

وجاءت التعليقات بالسخرية والمزاح عن الدمية، وبدأ مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بنشر "كوميكسات" عنها من مشاهد أفلام أو كرتون أو أنها في رحلة سفر بالجونة وغيرها من الطرائف، حيث علق حساب يحمل اسم سمر: " أنابيل تعيش أسعد أيام حياتها ف الجونة بعد هروبها من المتحف" مع نشر صور للدمية على البحر بشكل كوميدي.

كما نشر حساب باسم "هدى": "إن شاء الله مفيش حاجه هتحصل تاني في 2020 =اختفاء العروسه آنابيلا"، بينما نشر حساب باسم "هنا" كوميكس من فيلم جاءنا البيان التالي: "في إيه ده أنا كنت بشم شوية هوا"، وغيره من الطرائف فيما يلي:

المصدر: الوان

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