أثارت قصة هروب أو اختفاء الدمية الشهيرة أنابيل من المتحف "وارين" بكوانيكيت، جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحول الموضوع إلى نوع من السخرية والمزاح بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.
و"أنابيل" هي دمية عرفها الجمهور لأول مرة، واشتهرت من خلال فيلم الرعب "The Conjuring" الذي جرى إصداره عام 2013، وتعرف أيضا باسم الدمية الملعونة ومتواجدة في متحف "وارن" بمدينة كوانيكيت الأمريكية منذ عام 1975، ولكن ترددت أنباء عن هروبها مؤخرا الأمر الذي سبب حالة من الذعر بين رواد السوشيال ميديا.
وفي الواقع، لم يعد متحف "وارن" يعمل منذ عام 2018 وجرى إغلاقه تماما، بعد فترة من وفاة إد ولورين وارين صائدا الخوارق وأصحاب المتحف.
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التعليقات على عايشة حياتها في الغردقة.. كيف استقبل رواد السوشيال شائعة هروب أنابيل؟
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