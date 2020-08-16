

عاجل| تراجع حاد في أسعار الذهب بمصر اليوم الإثنين 17-8-2020 عاجل| تراجع حاد في أسعار الذهب بمصر اليوم الإثنين 17-8-2020

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 17 أغسطس 2020، مع تراجع الأسعار في البورصة الدولية لتبادل المعدن النفيس، من مستوياتها القياسية، وهبط سعر الجرام في مصر من عيار 24 بقدر 5 جنيهات إلى 977 جنيها في محلات الصاغة بدون مصنعية.







ويعد هبوط السعار اليوم، استكمالا لتراجع الأسعار خلال جلسات الأسبوع الماضي، عندما تراجع سعر جرام الذهب في مصر بمستوى حاد بنسبة هي الأكبر خلال آخر شهرين، كما أنه أكبر حجم تراجع باحتساب النسبة المئوية منذ مارس الماضي.

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وجاءت عملية التراجع مع ضعف أسعار الذهب عالميا وتراجعها من المستويات القياسية التاريخية التي وصلت إليها سابقا، ليتراجع المعدن النفيس عالميا بما يقارب 4%، في تعاملات الأسبوع المنتهي يوم الجمعة، وهبطت أسعار الذهب عالمياً عند أول هبوط أسبوعي منذ بداية شهر يونيو الماضي 2020، بعد قفزة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية وعودة المستثمرين لتقييم توجهاتهم.الأسعار الدولية الذهبوسجل سعر التسليم الفوري للمعدن الصفر نحو 1942 دولاراً للأوقية، وسجل سعر العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم شهر ديسمبر نحو 1949.80 دولار، وجاء أداء الذهب التراجعي مع قفزة في عوائد سندات الخزانة مما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم مجدداً بعد هبوط الذهب بشكل حاد من القمة القياسية التي سجلها في وقت مبكر من هذا الأسبوع.وفي وقت سابق خلال الأسبوع الماضي، تراجع سعر المعدن الأصفر أدنى 1900 دولار للأوقية إلى مستوى 1874.20 دولار للأوقية، مع التفاؤل بشأن لقاح كورونا، لكنه تحول للارتفاع مع هبوط العملة الأمريكية.أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنينسعر الذهب عيار 24 في مصرسجل سعر الجرام عيار 24 في مصر، نحو 977 جنيها، في محلات الصاغة دون مصنعية.سعر الذهب عيار 22 في مصرسجل سعر الجرام عيار 22 في مصر، في محلات الصاغة، دون مصنعية، نحو 896 جنيهات دون مصنعية.سعر الذهب عيار 21 في مصرسجل سعر جرام الذهب من العيار 21 في مصر، بمحلات الصاغة دون مصنعية نحو 855 جنيها.سعر الذهب عيار 18 في مصربلغ سعر الجرام الواحد عيار 18 في مصر، بمحلات الصاغة نحو 736 جنيها.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب، في الأسواق المصرية، نحو 6 آلاف و840 جنيها.سعر أوقية الذهب في مصروسجل سعر الأوقية في مصر، 30 ألفا و339 جنيها.