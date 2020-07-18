

الجمبري و المخ أبرزها.. مرضى الكوليسترول ممنوعون من هذه الأطعمة الجمبري و المخ أبرزها.. مرضى الكوليسترول ممنوعون من هذه الأطعمة

يعتبر الكوليسترول من أكثر الأمراض شيوعا و انتشارا بين الكثير من الأشخاص، ويصاب البعض بأرتفاع نسب الكوليسترول فى الدم، نتيجة ممارسة بعض العادات الغذائية الخاطئة وتناول الأطعمة التي تحتوى على نسب عالية من الدهون.



وفي هذا السياق ، كشفت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية، عن بعض الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول والتي يجب الاعتدال و الحذر عند تناولها وهي:



-المخ : ٣٠٠٠ ملغ

-الكبدة( السودة ) : ٤٠٠ ملغ

-الكلاوي: ٣٨٠ ملغ

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-اللسان: ١١٠ ملغ-الجمبري: ١٩٠ ملغ-صفار البيض: ١٨٧ ملغ في البيضة-سمك السردين: ١٤٥ ملغ-جبن شيدر: ١١٥ ملغوأضافت استشاري التغذية، إلى أن الجسم يحتاج للكوليسترول ، حيث يصنع ما يقارب ٧٠٪ عن طريق الكبد و الباقي يتم الحصول عليه من المصادر الغذائية لتكملة الإحتياج اي ما يقارب ٣٠٠ ملغ يوميًا.ونصحت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية ، الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول أو أمراض قلب ب تقليل أو الحذر من تناول الأطعمة السابقة لتفادي أي مخاطر صحية.