

فيديو جراف.. تعرف على أسعار تذاكر المترو الجديدة فيديو جراف.. تعرف على أسعار تذاكر المترو الجديدة

كشفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بوقف بيع تذاكر المترو قيمة ٣ جنيهات واستبدالها بالتذاكر قيمة ٥ جنيهات.







قال وزير النقل خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسي مساء اليوم، إن مصاريف تشغيل المترو نحو 8 مليارات جنيه سنويًّا، تحصل الهيئة منها 4 مليارات فقط، أي 50%، من تكاليف التشغيل.

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