

طقس معتدل في السواحل الشمالية..درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات اليوم.. طقس معتدل في السواحل الشمالية..درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات اليوم..

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 17- 8- 2020، في القاهرة والمحافظات.



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين ، طقسا حارا رطبا على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقسا معتدلا وشبورة مائية صباحا، مائل للحرارة والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 82 % .



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر



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الصغرى العظمىدرجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 24 والعظمى 36درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 36درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 24 والعظمى 35درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 25 والعظمى 34درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 26 والعظمى 32درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 25 والعظمى 32درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 24 والعظمى 31درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 23 والعظمى 33درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 20 والعظمى 38درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 32درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 25 والعظمى 32درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 26 والعظمى 36درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 37درجات الحرارة فى السويس الصغرى 24 والعظمى 37درجات الحرارة فى العريش الصغرى 23 والعظمى 34درجات الحرارة فى رفح الصغرى 23 والعظمى 33