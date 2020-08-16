

اليورو يرتفع ..أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 17-8-2020 اليورو يرتفع ..أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 17-8-2020

ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، الأثنين17 -8- 2020، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



بلغ سعر صرف الدولار خلال تعاملات الأثنين 15.88 جنيه للشراء و15.98 جنيه للبيع.



أسعار العملات الأجنبية اليوم الأثنين

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