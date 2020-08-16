اليورو يرتفع ..أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 17-8-2020
ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، الأثنين17 -8- 2020، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
بلغ سعر صرف الدولار خلال تعاملات الأثنين 15.88 جنيه للشراء و15.98 جنيه للبيع.
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأثنين
وسجل سعر اليورو 18.79 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع مرتفعا 3 قروش .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.77 جنيه للشراء و20.94 جنيه للبيع منخفضا 6 قروش.
وسجل الفرنك السويسرى 17.45 جنيه للشراء و17.59 جنيه للبيع مرتفع قرشا.
وسجلت كورنا سويدية 1.82 جنيه للشراء و1.84 جنيه للبيع.
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أسعار العملات الآسيوية اليوم الأثنين
سجل 100 ين يابانى14.88 جنيه للشراء و15 جنيه للبيع.
واستقر اليوان الصينى عند 2.28 جنيه للشراء و2.30 جنيه للبيع.
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