الأهلى يدخل في مفاوضات مع يوسف أوباما لضمه من الزمالك

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الأهلى يدخل في مفاوضات مع يوسف أوباما لضمه من الزمالك

أكد الإعلامي سيف زاهر أن مسؤلي الأهلي دخلوا في مفاوضات مع يوسف أوباما صانع ألعاب الزمالك.

وتابع: "لا نريد أن يتحدث أحد عن لماذا دخل الأهلي في مفاوضات مع يوسف أوباما؟، هذا الزمن انتهى والزمالك فعل نفس الأمر مع رمضان صبحي".

وأضاف سيف زاهر خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس"، أن مجلس إدارة النادي الأهلي لم يتنبأ بخطر رحيل اللاعبين على الرغم من معرفته بخطورة ارتفاع المقابل المادي داخل الوسط الرياضي المصري .

وواصل سيف زاهر:" الأموال تتحدث وارتفاع القيمة تساعد على رحيل اللاعبين من الأهلي والزمالك .. مفيش إنتماء في الوقت الحالي ".

واوصل:" جمهور الأهلي هو المدافع الحقيقي عن القلعة الحمراء في الوقت الحالي وهو صانع النجوم ومساند للإدارة .. محمود الخطيب محظوظ بالجمهور".

المصدر: أون تايم سبورتس

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