قالت الشرطة في منطقة "سيدار بارك" قرب مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية، إن 3 من رجال الشرطة، أصيبوا بجروح، بعد أن تحصن رجل مسلح مجهول في بناء سكني وبدأ بإطلاق النار.
وأضافت الشرطة، في بيان نشرته على "تويتر": "يمكننا أن نؤكد أنه حتى الآن، أصيب ثلاثة من عناصر شرطة سيدار بارك بجروح ناجمة عن أعيرة نارية. وهم في مستشفى محلي في حالة مستقرة".
وأشارت الشرطة إلى أنها لم تعتقل بعد الرجل الذي بادر بإطلاق النار. ونوهت بأنه لم يطرح حتى الآن أية مطالب، ولا تزال دوافعه مجهولة.
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التعليقات على جرحى في صفوف الشرطة الأمريكية بإطلاق نار في تكساس
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