شاهد.. فيديو صادم لجنود إسرائيليين ينكلون بعمال فلسطينيين ويجبرون أحدهم على خلع ملابسه

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صورة الخبر: جنود إسرائيليين ينكلون بعمال فلسطينيين
جنود إسرائيليين ينكلون بعمال فلسطينيين

نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية مقطع فيديو وثق لحظة تنكيل جندي إسرائيلي بعمال فلسطينيين.

ودار في المقطع الذي تداوله نشطاء ومدونون على مواقع التواصل الاجتماعي حديث بين جندي إسرائيلي والعمال الفلسطينين، حيث توجه الجندي بالسؤال إلى أحدهم لمعرفة ماذا يفعلون بالمنطقة، فردوا عليه أنهم عمال يعبرون من الضفة الغربية للعمل في إسرائيل والمستوطنات.

كما يسمع صوت الجندي الذي يأمرهم بالصمت قائلا: "اسكت.. اسكت".

ووثق المقطع كيف ركل الجندي الإسرائيلي اثنين من العمال وهما مطروحان أرضا ثم داس على رأسيهما، بالإضافة إلى إجبار أحدهما على خلع ملابسه.

https://arabic.rt.com/middle_east/1144950-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%8A%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D8%B9-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D9%87/?utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications

المصدر: RT

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