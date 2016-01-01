قال الطالب محمد خالد بالفرقة الرابعة بكلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس، في اطار سباق مشاريع التخرج لهذا العام والتي من المقرر مناقشتها يوم الثلاثاء المقبل قمنا بتنفيذ مشروع تخرج يساعد هو الاحتياجات الخاصة .
وأضاف خالد خلال تصريحاته لصدي البلد أنه عبارة عن سيارة بدون سائق لفرد واحد داخل الجامعات والمستشفيات لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن و تسير السيارة في أماكن محدودة مثل المستشفيات الجامعات الوحدات السكنية المغلقة .
موضحا أن السيارة تعمل بالكهرباء و يتم التعامل بين كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والسيارة بنظام تطبيق علي الموبايل بمجرد دخولهم الجامعة يمكنهم التعامل مع السيارة عن طريق التطبيق بواسطة تسجيل صوتي يتم إرساله الي السيارة عن طريق التطبيق ومن خلال ذلك يتم التواصل .
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التعليقات على "سيارة بدون سائق" ضمن مشروعات تخرج حاسبات عين شمس.. تفاصيل
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