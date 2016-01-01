"سيارة بدون سائق" ضمن مشروعات تخرج حاسبات عين شمس.. تفاصيل



حاسبات عين شمس حاسبات عين شمس

قال الطالب محمد خالد بالفرقة الرابعة بكلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس، في اطار سباق مشاريع التخرج لهذا العام والتي من المقرر مناقشتها يوم الثلاثاء المقبل قمنا بتنفيذ مشروع تخرج يساعد هو الاحتياجات الخاصة .



وأضاف خالد خلال تصريحاته لصدي البلد أنه عبارة عن سيارة بدون سائق لفرد واحد داخل الجامعات والمستشفيات لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن و تسير السيارة في أماكن محدودة مثل المستشفيات الجامعات الوحدات السكنية المغلقة .



موضحا أن السيارة تعمل بالكهرباء و يتم التعامل بين كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والسيارة بنظام تطبيق علي الموبايل بمجرد دخولهم الجامعة يمكنهم التعامل مع السيارة عن طريق التطبيق بواسطة تسجيل صوتي يتم إرساله الي السيارة عن طريق التطبيق ومن خلال ذلك يتم التواصل .

قد يعجبك أيضا...

وأشار محمد أنه حصل علي مبلغ 50 ألف جنيه هو وفريقه لتنفيذ مشروع تخرجهم منوها انه علم عن المنحة عن طريق الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي وتم وارسال جميع البيانات التي تخص المشروع بكل تفاصيله منوها أن أكاديمية البحث العلمي صرفت 21 مليون جنيه لأكثر من 200 مشروع وكان من نصيب جامعة عين شمس دعم 50 مشروعا لهم مقدم من الأكاديمية منوها عن دعمهم للباحثين والطلاب.