دراسة الإعلام مش بس في جامعة القاهرة.. ننشر الأقسام والكليات المتاحة بالمحافظات

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تستقبل كليات الإعلام بالجامعات المصرية، الطلاب الراغبين في الالتحاق بها من طلاب الثانوية العامة، لأداء اختبارات القدرات الخاصة بها، حيث بدأت اختبارات القدرات لكليات الإعلام يوم 8 أغسطس الجاري وحتى يوم 31 من نفس الشهر، حيث يسعى الكثير من الطلاب في الالتحاق بكليات الإعلام بجميع فروعها وأقسامها.



وفيما يلي ينشر صدى البلد المعلومات الكاملة عن أقسام وفروع كليات الإعلام بالجامعات المصرية:



1-كليات الإعلام جامعة القاهرة:

تعتمد الدراسة فى برنامج مرحلة البكالوريوس على نظام الساعات المعتمدة محاضرة نظرية لمدة ساعة أسبوعيًا وتعادل ساعتين فى الأسبوع للمختبرات والتطبيقات وورش العمل والتدريبات ويتكون الفصل الدراسى من ستة عشر أسبوعًا.

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مدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس فى الإعلام أربع سنوات جامعية، ويتكون العام الجامعى من فصلين دراسيين وفق التقويم الذى تعتمده جامعة القاهرة، ويقع بين الفصلين عطلة نصف العام الدراسى ومدتها أسبوعان. ويجوز طرح فصل صيفى مكثف بحد أقصى مقررين (ست ساعات معتمدة).يتطلب الحصول على درجة البكالوريوس اجتياز (132) ساعة معتمدة موزعة على السنوات الأربع وثمانية فصول دراسية بمتوسط 33ساعة معتمدة فى كل عام دراسى. ويخصص لكل مقرر ثلاث ساعات معتمدة بإجمالى 44 مقررًا دراسيًا.يسجل الطالب المقررات الدراسية فى بداية كل فصل وفق التقويم المعتمد بكلية الإعلام– جامعة القاهرة، والحد الأقصى لنصاب الطالب هو 18 ساعة معتمدة أسبوعيًا (ستة مقررات دراسية) ويجوز زيادة النصاب إلى 21 ساعة أسبوعيًا كحد أقصى بقصد تخرج الطالب فى الفصل الدراسى ذاته حيث تنقسم الدراسة فى كلية الإعلام إلى مرحلتين:المرحلة الأولى: مدتها فصلين دراسيين يتلقى فيهما الطالب بعض المقررات العامة ومتطلبات الكلية ومداخل التخصصات فى الأقسام العلمية الثلاثة.المرحلة الثانية: مدتها ستة فصول دراسية حيث يبدأ التخصص فى أحد الأقسام الثلاثة (الصحافة – الإذاعة والتليفزيون – العلاقات العامة والإعلان) اعتبارًا من الفصل الدراسى الثالث ولكل قسم أن يضع الشروط والمقررات المؤهلة للالتحاق به بعد إقرارها من مجلس الكلية.ويشترط للحصول على درجة البكالوريوس فى الإعلام فى أحد تخصصات الكلية اجتياز 132ساعة معتمدة موزعة على النحـو التالى:متطلبات عامه 8 مقررات * 3 ساعات معتمده للمقرر = 24 ساعه معتمدهمتطلبات الكليه 14 مقررًا * 3 ساعات معتمده للمقرر = 42 ساعه معتمدهمتطلبات اجباريه للقسم 15 مقررًا * 3 ساعات معتمده للمقرر = 45 ساعه معتمدهمتطلبات اختياريه للقسم 5 مقررات * 3 ساعات معتمده للمقرر = 15 ساعه معتمدهمقررات حره 2 مقررات * 3 ساعات معتمده للمقرر = 6 ساعه معتمدتعرف علي أقسام كليات الإعلام:تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية الإعلام درجة البكالوريوس فى الإعلام فى أحد التخصصات التالية ::الصحافةالإذاعة والتليفزيونالعلاقات العامة والإعلان( بكالوريوس الاعلام العام) شعبة الإعلام باللغة الإنجليزية)برنامج الصحافة الإليكترونية (غير مفعلة)برنامج الإعلام للتعليم المفتوحومن مميزات الكلية أن لها بدائل كثيرة حيث تعد كليات الاداب البديل الأول والرئيسي لتخصص قسم علوم الاتصال والاعلام بدراسة مناهج الاعلام ..حيث يتم قبول الطلاب الأعلى في المجموع الاعتباري وهو عبارة عن المجموع الكلي + مجموع اللغات الثلاث ويقبل القسم هذا العام من مجموع اعتبارى 530 درجة فأكثر على أن يتم ترتيب الطلاب تنازليا والجدير بالذكر أن القسم لا يقبل طلاب الانتساب ولا يقبل القسم الطلاب المكفوفين والحالات الخاصة والمؤهلات العليا ولا المفصولين ولا المحولين ولا حالات نقل القيد ، ويدرس الطالب 4 سنوات .كما يدرس الطالب في في الفرقة الأولى والفرقه الثانيه ” دراسة عامة للإعلام والعلوم الخادمة للإعلام ” حيث يدرس في الفصل الدراسي الأول للفرقه الأولى ” لغة عربية – ترجمة اعلاميه mass media -نشأة وتطور وسائل الاعلام – علم النفس الاعلامي – مبادئ علم الاقصاد ”ويدرس أيضًا في الفصل الدراسي الثاني ” الخبر ومصادره -مبادئ علم السياسية -احصاء تطبيقي – تاريخ العرب الحديث – لغه اوروبيه حديثه ”أما فيما يخص الفرقه الثانيه فيدرس الطالب في الفصل الدراسي الأول ” مدخل الى الصحافة -نظريات الاعلام -مبادىء العلاقات الدولية- مدخل الى الاذاعة -نصوص اعلامية بلغة اوروبية حديثة -اللغة العربية (أدب ونقد) ”كما يدرس في الفصل الدراسي الثاني “مدخل العلاقات العامة والاعلان-الاعلام والتنمية -ترجمة اعلاميةmass media -تكنولوجيا الاتصال وتطبيقاتها -تشريعات اعلامية -التوثيق ونظم المعلومات والحاسب الآلىوفي الفرقه الثالثه يبدأ تشعب الطلاب في تخصص معين من الـ3 تخصصات الآتية :- (اذاعة وتليفزيون – الصحافة والتحرير – العلاقات العامة وعلوم الاتصال ) وهذا التشعب يكون وفقًا للتقدير العام للسنة الأولى والثانية ويختلف التقدير العام المطلوب في كل تخصص كل عام.أولًا يدرس طالب الفرقه الثالثه عند تخصصه في الصحافة والتحرير ” الرأى العام والإعلام – الاعلام الدولى -مناهج بحثتاريخ الصحافة المصرية -الطباعة -جغرافيا سياسية -الحاسب الآلى -ترجمة اعلامية-ادارة المؤسسات الصحفية-التحرير الصحفى -النقد الفنى -الاخراج الصحفى -تدريبات صحفية ”وثانيًا يدرس طالب الفرقه الثالثه عند تخصصه في الإذاعة والتلفزيون ” الرأي العام والإعلام – الإعلام الدولي -مناهج بحثالأخبار والبرامج الإخبارية -إذاعات محلية -جغرافيا سياسية- الحاسب الآلي ( تطبيقات) – ترجمة اعلامية -ادارة المؤسسات الاذاعية- انتاج البرامج للراديو والتلفزيون -الاتصال وتكنولوجيا الاذاعة – الدراما الاذاعية -تدريبات اذاعية ”وثالثا يدرس طالب الفرقه الثالثه عند تخصصه في العلاقات العامة ” الرأي العام والإعلام-الإعلام الدولي – مناهج بحث – التحرير فى العلاقات العامة- العلاقات العامة والانسانية-جغرافيا سياسية – الحاسب الآلي ( تطبيقات) – ترجمة اعلامية – ادارة المؤسسات والاتصال -انتاج المواد الاعلامية والتصوير -الاعلان-التخطيط فى مجال العلاقات العامة -تدريبات فى مجال العلاقات العامة ”أما طلاب الفرقة الرابعة “فيما يخص شعبة الصحافة فهم يقومون بدراسة : تحرير صحفى-مناهج بحث – انتاج مواد اعلامية مطبوعة -مادة صحفية بلغة اوروبية حديثة -الاقناعونشر الافكار المستحدثة -التصوير الصحفى -الحاسب (تطبيقات)ترجمة صحفية -الصحافة العربية الدولية -الاعلان الصحفى – الصحافة والمجتمع -الصحافة الاقليمية -تدريبات صحفية ”و فيما يخص شعبة الإذاعة والتلفزيون فهم يقومون بدراسة ” الكتابة للراديو والتليفزيون -مناهج بحث فى الاذاعة -السينما التسجيلية -مادة اذاعية بلغة اوروبية حديثة -الاقناع ونشر الافكار المستحدثة -التخطيط الإذاعى والتليفزيونى -الحاسب الآلى (تطبيقات) -ترجمة اذاعية- الاذاعات العربية والدوليةالاعلان الاذاعى (راديو وتليفزيون)-الاذاعة والمجتمع – الاخراج الاذاعى والتليفزيونى – تدريبات اذاعية”و فيما يخص شعبة العلاقات العامة فهم يقومون بدراسة ” الكتابة للعلاقات العامة وتحرير الاعلام -مناهج بحث فى العلاقات والرأى العام-قياس الرأى العام -مادة اعلامية بلغة اوروبية حديثة فى العلاقات العامة-الاقناع ونشر الافكار المستحدثة -العلاقات العامة والتغيير الاجتماعى والثقافى-الحاسب الآلى (تطبيقات) -ترجمة اعلامية فى العلاقات العامة والاعلان -التسويق والاتصال -الإعلام والمجتمع -الإعلام والفضايا السياسية -التحرير والاخراج فى مجال العلاقات العامة والاعلان -حملات العلاقات العامة والاعلانوايضا تعد دراسة الاعلام التربوي بكلية التربية للطفولة المبكرة احد البدائل لدراسة الاعلامفهو مجال يهتم بدراسة مجموعة من التخصصات الإعلامية تقوم بعملية توظيف الأنشطة الإعلامية من خلال وسائل الاتصال وتقنياته داخل المؤسسات التربوية للطفولة المبكرة وخارجها لتنمية قدرات الجمهور المستهدف معرفيًا ومهاريًا ووجدانيًا واجتماعيًا في إطار السياق المجتمعي .رسالة البرنامج يسعى برنامج الإعلام التربوي، نحو الجودة والتميز في التخصص محليًا وإقليميًا ، بتخريج بإعداد كوادر إعلامية مؤهلة معرفيًا ومهاريًا وقيميًا ، وقادرة على ممارسة مهام وأدوار الإعلام داخل المؤسسات التربوية وخارجها،وتوظيف المكونات المعرفية والفكرية والتكنولوجية في الإعلام التربوي والإبداع، ويدرك المتغيرات الاجتماعية المحيطة ساعي نحو التدريب المستمر وكشف كل جديد في المجال.وذلك من خلال توفير بيئة متميزة للتعليم والتعلم، وتعمل على تطوير أدائها المهنى من خلال الدراسات والبحوث فى مجالات التخصص ومتابعة المستجدات على الساحتين المحلية والعالمية والمشاركة فى المجتمعات المهنية المتخصصة بما يواكب متطلبات الجودة مواصفات خريج الاعلام التربوي.بالاضافة الي إعداد كوادر إعلامية مؤهلة معرفيًا ومهاريًا وقيميًا وقادرة على ممارسة مهام وأدوار الإعلام والمسرح المدرسي داخل المؤسسات التربوية وخارجها وإعداد خريجين في مجال الإذاعة والتليفزيون قادرين على التعامل مع تقنيات العصر وملتزمين بأخلاقيات العمل الإعلامي، من خلال تدريب طلاب البرنامج داخل استوديو الكلية، ودراسة مقررات الإنتاج الإذاعي والتليفزيوني، والإلقاء والصوتيات، والإخراج الإذاعي والتليفزيوني، وإعداد وتقديم البرامج.بالإضافة إلى معرفة كيفية إدارة الاستوديو الإذاعي والتليفزيوني، وتسجيل مقاطع صوتية على أجهزة الاستوديو، ومكونات عملية الإنتاج، وكتابة خبر إذاعي وعمل نشرة إذاعية وفترات إذاعية كاملة، بجانب إجراء حوارات إذاعية، وتدريب الطلاب على إنتاج بعض الأشكال البرامجية.