تعليم الكبار بـ عين شمس: محو أمية 4 أشخاص شرط الحصول على الشهادة الجامعية

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قال الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس إن الجامعة تقوم بجهود مجتمعية للمساهمة في القضاء على مشكلة الأمية من خلال دمج طلابها في المشروع القومي لمحو الأمية، وعلى ضوء بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وتشجيعًا للطلاب المشاركين في المشروع.



وأضاف مدير مركز تعليم الكبار خلال تصريحاته لصدي البلد: قرر مجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة منح الطلاب الحوافز التالية: منح كل طالب يقوم بمحو أمية أربعة أشخاص حافزًا قدره (250) جنيهًا عن كل أمي مقدمة من هيئة تعليم الكبار، فضلًا عن (50) جنيهًا من الجامعة.



وأكد ان الجامعة تقوم بتحمل وسداد المصروفات الدراسية نيابة عن الطالب الذي يقوم بمحو أمية أكثر من أربعة أشخاص عن السنة الدراسية اللاحقة على قيامه بمحو الأمية كحافز إضافي له.



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وأشار السعيد الي أن المشروع بدأ مع بداية الفصل الدراسى الثانى وبالتالي سوف يتم استثناء طلاب الفرقة الرابعة وإتاحة الفرصة أمام طلاب الفرق الثلاث الأخرى حيث يكون لديهم فرصة للتفاعل مع المشروع. منوها الى ان 7 كليات تشارك بالمشروع وهي: التجارة، الألسن، الحقوق، الآداب، التربية، التربية النوعية، كلية البنات.وأضاف أن هذه خدمة مجتمعية تقدم، فلابد أن تشارك كل فئات المجتمع فى القضاء على الأمية، لافتا إلى أنه تم وضع خطة لتحفيز الطلاب بدورهم المجتمعى بجانب تقديم حوافز ومزايا نسبية للطلاب.وأوضح ان المشروع بدأ من خلال قرار لمجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، ودعم الدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأن تبدأ الجامعة تفعيل دورها فى محو الأمية خاصة من خلال الكليات ذات أعدد الطلاب الكبيرة كمرحلة أولى.ونوه الدكتور اسلام الى أن محو أمية 4 أشخاص يعد شرطا من شروط الحصول على الشهادة الجامعية حيث شاهدنا عددا كبيرا من الطلاب مقبلين علي هذه الخطوة .