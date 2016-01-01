

طريقة عمل الحواوشي زي المحلات طريقة عمل الحواوشي زي المحلات



يُعد الحواوشي من الأكلات المصرية القديمة، فهو يحتوي على اللحم مع التوابل المختلفة التى يفضلها البعض، ويفضل العديد من الأشخاص تناول مزيج الحواوشي مع السلطات المختلفة، كما يمكن تقديم الحواوشي بالعديد من الوصفات ومنها..



طريقة عمل الحواوشي



مكونات عمل الحواوشي

2 كيلو لحم مفروم

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون

ملح

فلفل

1 بصلة كبيرة مفرومة

2 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم

نصف ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

2 حبة طماطم مقشرة ومقطعة ومقطعة إلى مكعبات صغيرة

1 حبة فلفل خضراء مقطعة إلى مكعبات صغيرة

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون

قد يعجبك أيضا...

للحشوةسخني زيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة.يحمر البصل لمدة 1 دقيقة.نضيف اللحم المفروم وباقي المكونات ثم نخلط جيدا.يُطهى لمدة 10 دقائق مع التحريك بانتظام.ضعي 4 ملاعق كبيرة من مزيج اللحم المفروم في الوسط.سخني الفرن إلى 350 فهرنهايت (180 درجة مئوية).ادهني الخبز المحشو بالقليل من زيت الزيتون.اخبز لمدة 20 دقيقة.قدمي الحواوشي الساخنة مع السلطة الخضراء والطحينة.طريقة عمل الحواوشي الإسكندرانيمكونات الحواوشي الإسكندرانيكيلو من الدقيق لعمل العجين2 ملعقة كبيرة من الخميرةنصف كوب من الحليبزيت الزيتونملعقة سكرملحكيلو لحم مفروم) (غنم أو بقرى)بصلتان متوسطتان مبشورتانفصان من الثوم المهروسحبتان من الفلفل الأخضر مبشورتانحبتان طماطم مبشورتانملعقة كبيرة من اللحمملح حسب الطلبفلفل أسودحزمة من البقدونس المبشورطريقة تحضير الحواوشي الإسكندرانيلتحضير العجين ، ضع الطحين فى إناءأضف الخميرة و السكر و الملح و ملعقة من زيت الزيتون و الحليب و بعض الماءقم بتحريك الخليط جيدًا تحصل على عجينة متماسكةاترك العجينة لبعض الوقت حتى تتخمر (يمكنك استخدام عجينة البيتزا)قم بتقطيع العجينة إلى 12 كرة متوسطةضع اللحم المفروم فى إناءالبصل المبشور و الطماطم و الطماطم و الفلفل الأسود و البقدونس و الملح و البهارات.قم بتحريك اللحم و الخضروات و البهارات جيدًاقم بتقطيع اللحم إلى 6 كرات متوسطةعلى سطح خشبى، ضع كرة من العجين و افردها على شكل دائرة (رغيف من الخبز)ضع فوقها كرة لحم وافردها على شكل دائرة و اترك هامش 1 سنتيمترأسعار العملات الأجنبية على شكل دائرة وضعيها فوق الرغيف الأول المغطى باللحمأغلق العجين من الجلد اللامعادهن سطح الرغيفبات من زيت الزيتونضع الرغيف فى الفرن لمدة 10-15 دقيقةقم بتكرار العملية في ستة أرغفة من الخبز واللحم أو الحواوشى الاسكندرانييقدم بالهناء و الشفاءطريقة عمل الحواوشي في البيتمكونات عجين الحواوشي3 أكواب من الدقيقكوب ماء دافئملعقة كبيرة خميرةملعقة صغيرة سكررشة من الملحربع كوب من زيت الذرةمكونات عيش الحواوشيأرغفة من الخبز الأسمرزيت نباتي أو سمنمكونات حشو الحواوشي250 جرام من اللحم المفرومبصلة كبيرة الحجمملعقة صغيرة من الملحملعقة صغيرة من الشطةربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسودحبة من الفلفل الأخضرملعقة صغيرة من البهارات المشكلةفص من الثوم المفرومنصف حزمة من البقدونسحبة كبيرة الحجم من الطماطم مفرومةملعقة و نصف من الدقيققطعم من الفحمزيت أو سمنطريقة عمل الحواوشي في البيتلعمل العجين , قومي بوضع المكونات في إناء كبير، واخلطيها معا حتى تتجانس جيدا ثم قومي بتغطيه العجين و اتركيه جانبا لمدة 10 دقائق كي يرتاح .قومي بفرم البصلة جيدا ثم أضيفي إليها الملح و الفلفل و البهارات و قومي بتقليب الخليط جيدا .قومي بفرم البقدونس ثم أضيفيه إلى اللحم .في محضرة الطعام قومي بوضع كافة المكونات و قومي بخلطها جيدا .على سطح أملس قومي برش القليل من الطحين ثم قومي بفرد قطعة من العجين .في صينية الفرن أو صينية التسوية قومي بوضع العجين المفرود على ورقة من القصدير , ثم قومي بوضع طبقة من الحشو شرط أن تكون متماسكة و أن تكون أصغر حجما من حجم العجين .قومي بفرد قطعة أخرى من العجين تكون مماثلة في الحجم للقطعة الأولى ثم ضعي قطعة العجين فوق العجين الأول .قومي بغلق أطراف العجين بشكل جيد و ذلك برفع كلا طبقتي العجين إلى الأعلى و الشد عليهما .قومي بتغطيه الرغيف بورق القصدير ثم يدخل في الفرن .قومي بإكمال ما تبقى من العجين و الحشو حتى الانتهاء منه .يوضع في فرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية و يترك حتى اقتراب النضج .يوضع قطعة من الفحم المشتعل في ورقة من القصدير ثم أضيفي إليها ملعقة من الزيت أو السمن ثم قومي بتغطيه الصينية فورا , و يترك مغطى حتى تمام النضج .في حاله تحضير الحواوشي بالخبز البلدي المحضر مسبقا يتم فتح الرغيف ثم يدهن من الداخل و الخارج بملعقتين من الماء مضافا إليه ملعقتين من الزيت النباتي أو السمن ثم يحشى بالخليط و يغلق و يلف في ورق القصدير و يوضع في الفرن .اقرأ ايضًا | طريقة عمل الحواوشي في الفرن.. خطوة بخطوةطريقة عمل عجينة الحواوشيمكونات عجينة الحواوشيكيلو دقيق لعمل العجينملعقتان من الخميرةنصف كوب حليبزيت الزيتونملعقة سكرملحكيلو لحم مفروم (لحم غنم او بقر)قطعتان من البصل المفروم الأوسطفصين من الثوم المهروسقطعتان من الفلفل الأخضر المقطعقطعتان من الطماطم المقطعةملعقة كبيرة من بهارات اللحمملح حسب الرغبةفلفل أسود حسب الرغبةعلبة بقدونس مفرومتجهيز العجينةلتحضير العجينة ، ضعي الدقيق في قدرنضيف الخميرة (الخميرة) والسكر والملح وملعقة زيت الزيتون والحليب وبعض الماءتخلط جيدا حتى تحصل على عجينة ناعمة ناعمةاتركي العجين لبعض الوقت حتى يتخمرنقطع العجينة إلى 12 كرة متوسطة الحجمنضع اللحم المفروم في قدرأضف البصل المفروم والثوم والطماطم والفلفل الأخضر والأسود والبقدونس والملح و / أو أي توابل أخرى تفضلها.يقلب مزيج اللحم والخضروات والبهارات جيدًانقطع مزيج اللحم إلى ست كرات متوسطة الحجمعلى سطح خشبي نضع كرة من العجين ونمدها على شكل دائرة (رغيف خبز)ضعي كرة من اللحم على هذا الرغيف وافرد اللحم مع ترك حوالي سنتيمتر واحد كهامشافردي كرة أخرى من العجين على شكل رغيف وضعيها على الرغيف الأول باللحماضغط أو اطوِ الجوانب (الهوامش) بأصابعك جيدًا للإغلاقيُدهن سطح رغيف اللحم المحشو بزيت الزيتوننضع رغيف اللحم المحشي في الفرن لمدة 10 - 15 دقيقةكرر العملية للحصول على ستة أرغفة من الخبز باللحمطريقة عمل الحواوشي زي المحلاتمكونات الحواوشي500 جم لحم مفروم خالي الدهن لحم صافىحبة طماطم صغيرة ، مقطعة ناعمًا1 حبة فلفل أخضر صغيرة ، مفرومة ناعمًا1-2 فلفل حار مقطع ناعما فلفل حار1/4 كوب بقدونس مفروم بقدونس1 بصلة صغيرة مبشورة بصل مبشور1 ملعقة صغيرة بهارات بهارات1/4 ملعقة صغيرة قرفة1/4 ملعقة صغيرة جوزة الطيب1/2 ملعقة صغيرة بهارات حواوشى بهارات حواوشى2 مربع كيري في درجة حرارة الغرفة2 ملعقة كبيرة زيتملح فلفل7 أرغفة خبز بلدي وسطزيت للفرشاةطريقة تحضير الحواوشي زي المحلاتاخلطي جميع المكونات معًا حتى تمتزج جيدًا ثم ضعيها في الثلاجة لمدة 4-6 ساعات حتى طوال الليل.يسخن الفرن إلى 230 درجة مئوية. ضع الرف في الرف السفلي. يوضع الرف في أسفل الفرنقطع كل رغيف إلى نصفين. نحشو كل نصف بطبقة رقيقة من خليط اللحم. انشر اللحم في طبقة متساوية داخل الخبز. باستخدام فرشاة المعجنات ، ادهن كل جانب من الخبز بالزيت بسخاء.ضع الخبز مباشرة على رف الفرن. يجب أن تسمع أزيزًا. رتب في طبقة واحدة ؛ لا تتداخل. اخبزي الخبز لمدة 3-5 دقائق أو حتى يصبح الجانب السفلي ذهبيًا ومقرمشًا ثم اقلب الخبز واخبزيه لمدة 3 دقائق أخرى على الجانب الآخر ؛ حتى تصبح ذهبية ومقرمشة أيضًا. بناءً على حجم الفرن الخاص بك ، قد تحتاج إلى القيام بذلك على دفعات 2-3.يقدم الحواوشي على الفور مع السلطة الخضراء والطحينة والبطاطا المقلية.