طريقة عمل الحواوشي زي المحلات
يُعد الحواوشي من الأكلات المصرية القديمة، فهو يحتوي على اللحم مع التوابل المختلفة التى يفضلها البعض، ويفضل العديد من الأشخاص تناول مزيج الحواوشي مع السلطات المختلفة، كما يمكن تقديم الحواوشي بالعديد من الوصفات ومنها..
طريقة عمل الحواوشي
مكونات عمل الحواوشي
2 كيلو لحم مفروم
2 ملاعق كبيرة زيت زيتون
ملح
فلفل
1 بصلة كبيرة مفرومة
2 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم
نصف ملعقة صغيرة كمون
نصف ملعقة صغيرة بابريكا
2 حبة طماطم مقشرة ومقطعة ومقطعة إلى مكعبات صغيرة
1 حبة فلفل خضراء مقطعة إلى مكعبات صغيرة
4 ملاعق كبيرة زيت زيتون
للحشوة
سخني زيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة.
يحمر البصل لمدة 1 دقيقة.
نضيف اللحم المفروم وباقي المكونات ثم نخلط جيدا.
يُطهى لمدة 10 دقائق مع التحريك بانتظام.
ضعي 4 ملاعق كبيرة من مزيج اللحم المفروم في الوسط.
سخني الفرن إلى 350 فهرنهايت (180 درجة مئوية).
ادهني الخبز المحشو بالقليل من زيت الزيتون.
اخبز لمدة 20 دقيقة.
قدمي الحواوشي الساخنة مع السلطة الخضراء والطحينة.
طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني
مكونات الحواوشي الإسكندراني
كيلو من الدقيق لعمل العجين
2 ملعقة كبيرة من الخميرة
نصف كوب من الحليب
زيت الزيتون
ملعقة سكر
ملح
كيلو لحم مفروم) (غنم أو بقرى)
بصلتان متوسطتان مبشورتان
فصان من الثوم المهروس
حبتان من الفلفل الأخضر مبشورتان
حبتان طماطم مبشورتان
ملعقة كبيرة من اللحم
ملح حسب الطلب
فلفل أسود
حزمة من البقدونس المبشور
طريقة تحضير الحواوشي الإسكندراني
لتحضير العجين ، ضع الطحين فى إناء
أضف الخميرة و السكر و الملح و ملعقة من زيت الزيتون و الحليب و بعض الماء
قم بتحريك الخليط جيدًا تحصل على عجينة متماسكة
اترك العجينة لبعض الوقت حتى تتخمر (يمكنك استخدام عجينة البيتزا)
قم بتقطيع العجينة إلى 12 كرة متوسطة
ضع اللحم المفروم فى إناء
البصل المبشور و الطماطم و الطماطم و الفلفل الأسود و البقدونس و الملح و البهارات.
قم بتحريك اللحم و الخضروات و البهارات جيدًا
قم بتقطيع اللحم إلى 6 كرات متوسطة
على سطح خشبى، ضع كرة من العجين و افردها على شكل دائرة (رغيف من الخبز)
ضع فوقها كرة لحم وافردها على شكل دائرة و اترك هامش 1 سنتيمتر
أسعار العملات الأجنبية على شكل دائرة وضعيها فوق الرغيف الأول المغطى باللحم
أغلق العجين من الجلد اللامع
ادهن سطح الرغيفبات من زيت الزيتون
ضع الرغيف فى الفرن لمدة 10-15 دقيقة
قم بتكرار العملية في ستة أرغفة من الخبز واللحم أو الحواوشى الاسكندراني
يقدم بالهناء و الشفاء
طريقة عمل الحواوشي في البيت
مكونات عجين الحواوشي
3 أكواب من الدقيق
كوب ماء دافئ
ملعقة كبيرة خميرة
ملعقة صغيرة سكر
رشة من الملح
ربع كوب من زيت الذرة
مكونات عيش الحواوشي
أرغفة من الخبز الأسمر
زيت نباتي أو سمن
مكونات حشو الحواوشي
250 جرام من اللحم المفروم
بصلة كبيرة الحجم
ملعقة صغيرة من الملح
ملعقة صغيرة من الشطة
ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
حبة من الفلفل الأخضر
ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة
فص من الثوم المفروم
نصف حزمة من البقدونس
حبة كبيرة الحجم من الطماطم مفرومة
ملعقة و نصف من الدقيق
قطعم من الفحم
زيت أو سمن
طريقة عمل الحواوشي في البيت
لعمل العجين , قومي بوضع المكونات في إناء كبير، واخلطيها معا حتى تتجانس جيدا ثم قومي بتغطيه العجين و اتركيه جانبا لمدة 10 دقائق كي يرتاح .
قومي بفرم البصلة جيدا ثم أضيفي إليها الملح و الفلفل و البهارات و قومي بتقليب الخليط جيدا .
قومي بفرم البقدونس ثم أضيفيه إلى اللحم .
في محضرة الطعام قومي بوضع كافة المكونات و قومي بخلطها جيدا .
على سطح أملس قومي برش القليل من الطحين ثم قومي بفرد قطعة من العجين .
في صينية الفرن أو صينية التسوية قومي بوضع العجين المفرود على ورقة من القصدير , ثم قومي بوضع طبقة من الحشو شرط أن تكون متماسكة و أن تكون أصغر حجما من حجم العجين .
قومي بفرد قطعة أخرى من العجين تكون مماثلة في الحجم للقطعة الأولى ثم ضعي قطعة العجين فوق العجين الأول .
قومي بغلق أطراف العجين بشكل جيد و ذلك برفع كلا طبقتي العجين إلى الأعلى و الشد عليهما .
قومي بتغطيه الرغيف بورق القصدير ثم يدخل في الفرن .
قومي بإكمال ما تبقى من العجين و الحشو حتى الانتهاء منه .
يوضع في فرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية و يترك حتى اقتراب النضج .
يوضع قطعة من الفحم المشتعل في ورقة من القصدير ثم أضيفي إليها ملعقة من الزيت أو السمن ثم قومي بتغطيه الصينية فورا , و يترك مغطى حتى تمام النضج .
في حاله تحضير الحواوشي بالخبز البلدي المحضر مسبقا يتم فتح الرغيف ثم يدهن من الداخل و الخارج بملعقتين من الماء مضافا إليه ملعقتين من الزيت النباتي أو السمن ثم يحشى بالخليط و يغلق و يلف في ورق القصدير و يوضع في الفرن .
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طريقة عمل عجينة الحواوشي
مكونات عجينة الحواوشي
كيلو دقيق لعمل العجين
ملعقتان من الخميرة
نصف كوب حليب
زيت الزيتون
ملعقة سكر
ملح
كيلو لحم مفروم (لحم غنم او بقر)
قطعتان من البصل المفروم الأوسط
فصين من الثوم المهروس
قطعتان من الفلفل الأخضر المقطع
قطعتان من الطماطم المقطعة
ملعقة كبيرة من بهارات اللحم
ملح حسب الرغبة
فلفل أسود حسب الرغبة
علبة بقدونس مفروم
تجهيز العجينة
لتحضير العجينة ، ضعي الدقيق في قدر
نضيف الخميرة (الخميرة) والسكر والملح وملعقة زيت الزيتون والحليب وبعض الماء
تخلط جيدا حتى تحصل على عجينة ناعمة ناعمة
اتركي العجين لبعض الوقت حتى يتخمر
نقطع العجينة إلى 12 كرة متوسطة الحجم
نضع اللحم المفروم في قدر
أضف البصل المفروم والثوم والطماطم والفلفل الأخضر والأسود والبقدونس والملح و / أو أي توابل أخرى تفضلها.
يقلب مزيج اللحم والخضروات والبهارات جيدًا
نقطع مزيج اللحم إلى ست كرات متوسطة الحجم
على سطح خشبي نضع كرة من العجين ونمدها على شكل دائرة (رغيف خبز)
ضعي كرة من اللحم على هذا الرغيف وافرد اللحم مع ترك حوالي سنتيمتر واحد كهامش
افردي كرة أخرى من العجين على شكل رغيف وضعيها على الرغيف الأول باللحم
اضغط أو اطوِ الجوانب (الهوامش) بأصابعك جيدًا للإغلاق
يُدهن سطح رغيف اللحم المحشو بزيت الزيتون
نضع رغيف اللحم المحشي في الفرن لمدة 10 - 15 دقيقة
كرر العملية للحصول على ستة أرغفة من الخبز باللحم
طريقة عمل الحواوشي زي المحلات
مكونات الحواوشي
500 جم لحم مفروم خالي الدهن لحم صافى
حبة طماطم صغيرة ، مقطعة ناعمًا
1 حبة فلفل أخضر صغيرة ، مفرومة ناعمًا
1-2 فلفل حار مقطع ناعما فلفل حار
1/4 كوب بقدونس مفروم بقدونس
1 بصلة صغيرة مبشورة بصل مبشور
1 ملعقة صغيرة بهارات بهارات
1/4 ملعقة صغيرة قرفة
1/4 ملعقة صغيرة جوزة الطيب
1/2 ملعقة صغيرة بهارات حواوشى بهارات حواوشى
2 مربع كيري في درجة حرارة الغرفة
2 ملعقة كبيرة زيت
ملح فلفل
7 أرغفة خبز بلدي وسط
زيت للفرشاة
طريقة تحضير الحواوشي زي المحلات
اخلطي جميع المكونات معًا حتى تمتزج جيدًا ثم ضعيها في الثلاجة لمدة 4-6 ساعات حتى طوال الليل.
يسخن الفرن إلى 230 درجة مئوية. ضع الرف في الرف السفلي. يوضع الرف في أسفل الفرن
قطع كل رغيف إلى نصفين. نحشو كل نصف بطبقة رقيقة من خليط اللحم. انشر اللحم في طبقة متساوية داخل الخبز. باستخدام فرشاة المعجنات ، ادهن كل جانب من الخبز بالزيت بسخاء.
ضع الخبز مباشرة على رف الفرن. يجب أن تسمع أزيزًا. رتب في طبقة واحدة ؛ لا تتداخل. اخبزي الخبز لمدة 3-5 دقائق أو حتى يصبح الجانب السفلي ذهبيًا ومقرمشًا ثم اقلب الخبز واخبزيه لمدة 3 دقائق أخرى على الجانب الآخر ؛ حتى تصبح ذهبية ومقرمشة أيضًا. بناءً على حجم الفرن الخاص بك ، قد تحتاج إلى القيام بذلك على دفعات 2-3.
يقدم الحواوشي على الفور مع السلطة الخضراء والطحينة والبطاطا المقلية.
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