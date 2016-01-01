فيتامين ب 4 هو أحد مكونات فيتامين ب المركب ويشتهر باسم الأدينين وله فوائد عديدة لجسم الانسان أهمها عملية تسريع انتاج الطاقة فى الجسم، كما أنه يساهم فى تكوين الحمض النووي والحمض النووي الريبي.
يساعد فيتامين ب 4 فى تعزيز تكوين الخلايا وضمان نمو الأنسجة الصحية، كما أن له دورا فى تقوية جهاز المناعة مما يزيد من مقاومة الجسم للعدوى والأمراض.
يساعد فيتامين ب 4 في تخفيف بعض الحالات المرضية مثل الأرق وفقر الدم والصداع وارتفاع الكوليسترول وعسر الهضم وحصى المرارة والتجاعيد وحب الشباب وما إلى ذلك.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على سمعت عن فيتامين ب 4 ؟ .. إليك أهم فوائده
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق