سمعت عن فيتامين ب 4 ؟ .. إليك أهم فوائده

آخر الأخبارالصحة والجمال › سمعت عن فيتامين ب 4 ؟ .. إليك أهم فوائده

صورة الخبر: فيتامين ب 4
فيتامين ب 4


فيتامين ب 4 هو أحد مكونات فيتامين ب المركب ويشتهر باسم الأدينين وله فوائد عديدة لجسم الانسان أهمها عملية تسريع انتاج الطاقة فى الجسم، كما أنه يساهم فى تكوين الحمض النووي والحمض النووي الريبي.

يساعد فيتامين ب 4 فى تعزيز تكوين الخلايا وضمان نمو الأنسجة الصحية، كما أن له دورا فى تقوية جهاز المناعة مما يزيد من مقاومة الجسم للعدوى والأمراض.

يساعد فيتامين ب 4 في تخفيف بعض الحالات المرضية مثل الأرق وفقر الدم والصداع وارتفاع الكوليسترول وعسر الهضم وحصى المرارة والتجاعيد وحب الشباب وما إلى ذلك.

ويؤدى نقص فيتامين ب 4 إلى حدوث اضطرابات الجلد واضطرابات الدم والدوار والإرهاق وضعف العضلات واكتئاب وسوء المزاج.

يجب تناول الاطعمة المحتوية على فيتامين ب 4 بشكل يومي للحفاظ على الشعور بالطاقة والنشاط والوقاية من كل هذه المخاطر ومنها العسل والقرنفل والحبوب الكاملة والزنجبيل .

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سمعت عن فيتامين ب 4 ؟ .. إليك أهم فوائده

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
18539

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager