سمعت عن فيتامين ب 4 ؟ .. إليك أهم فوائده



فيتامين ب 4 فيتامين ب 4



فيتامين ب 4 هو أحد مكونات فيتامين ب المركب ويشتهر باسم الأدينين وله فوائد عديدة لجسم الانسان أهمها عملية تسريع انتاج الطاقة فى الجسم، كما أنه يساهم فى تكوين الحمض النووي والحمض النووي الريبي.



يساعد فيتامين ب 4 فى تعزيز تكوين الخلايا وضمان نمو الأنسجة الصحية، كما أن له دورا فى تقوية جهاز المناعة مما يزيد من مقاومة الجسم للعدوى والأمراض.



يساعد فيتامين ب 4 في تخفيف بعض الحالات المرضية مثل الأرق وفقر الدم والصداع وارتفاع الكوليسترول وعسر الهضم وحصى المرارة والتجاعيد وحب الشباب وما إلى ذلك.

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ويؤدى نقص فيتامين ب 4 إلى حدوث اضطرابات الجلد واضطرابات الدم والدوار والإرهاق وضعف العضلات واكتئاب وسوء المزاج.يجب تناول الاطعمة المحتوية على فيتامين ب 4 بشكل يومي للحفاظ على الشعور بالطاقة والنشاط والوقاية من كل هذه المخاطر ومنها العسل والقرنفل والحبوب الكاملة والزنجبيل .