

علاج الكحة في المنزل بدون أدوية علاج الكحة في المنزل بدون أدوية



الكحة أو السعال من أكثر الأعراض المؤلمة لدى الأشخاص عندما يصابون بالحمى أو فيروس كورونا المستجد، وله أكثر من طريقة حتى يتم الشفاء منه، سواء في المنزل أو عن طريق الأدوية الطبية.



علاج الكحة

أسباب الكحة المزمنة كثيرة ومتعدده ومن اشهرها هي التدخين والربو، ومن خلال التقرير التالي نستعرض علاج الكحة بأكثر من طريقة.



أعراض الكحة :

ووفقا لموقع "mayoclinic" يمكن أن يحدث السعال المزمن مصحوبًا بعلامات وأعراض أخرى، والتي قد تشمل:

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1- سيلان أو انسداد الأنف.2- شعور بسائل يسيل في مؤخرة الحلق.3- التهاب الحلق.4- بحة في الصوت.5- ضيق في التنفس.6- حرقة في المعدة.7- سعال مصحوب بالدم.علاج الكحة الناشفةالكحة الناشفة تكون نتيجة استنشاق الدخان الملوث، أو الأشخاص المدخنين بطريقة كبيرة حيث يتكون البلغم، ويحتاج الشخص بعض الزيوت لـ علاج الكحة الناشفة.1- زيت القرفة:تستخدم القرفة بشكل متكرر كتوابل في طهي الطعام، ولها تاريخ جيد في المساعدة في علاج التهاب الشعب الهوائية، حيث كشفت إحدى الدراسات إلى أن الزيت العطري للقرفة يمكن أن يكون مفيدًا في ايقاف مسببات أمراض الجهاز التنفسي إذا انبعثت في حالة غازية لفترة زمنية قصيرة، ويعمل زيت القرفة العطري ضد تكاثر البكتيريا الشائعة، لذلك حاول نشر الزيت العطري في الهواء أو استنشاق بضع قطرات مخففة في وعاء من الماء.2- زيت الروزماري :إكليل الجبل هو نبات موجود في جميع أنحاء العالم، يمكن أن يهدئ عضلات القصبة الهوائية، مما يمنحك راحة في التنفس، كما أنه مرتبط بعلاج الربو بحسب هذه الدراسة.3- زيت جوزة الطيب :قد تجد أن زيت جوزة الطيب الأساسي يحدث فرقًا عند المعاناة من أمراض الجهاز التنفسي، أوجدت الدراسة مصدر موثوق أن استنشاق زيت جوزة الطيب أو المشتقة من جوزة الطيب قلل من سوائل الجهاز التنفسي.كما يساعد زيت جوزة الطيب على التخلص من البلغم بطريقة كبيرة.علاج الكحة عند الاطفالالزكام والسعال شائعين عند الأطفال الصغار، يساعد التعرض للجراثيم ومكافحتها الأطفال على تطوير جهاز المناعة لديهم، و يمكن أن تساعد مساعدة طفلك على الشعور بالراحة والتحكم في أعراضه في الحصول على الراحة التي يحتاجها لمساعدته على التعافي، وإليكم طرق علاج الكحة عند الاطفال.1- محلول ملحييمكنك شراء قطرات الأنف التي تُصرف دون وصفة طبية من الصيدلية، عند استخدامها مع قطرة الأنف، يمكن أن تعمل القطرات المالحة على تليين المخاط للمساعدة في إزالته.2- الشرب السوائلالبقاء رطبًا مهم بشكل خاص عندما يكون طفلك مريضًا، يساعد الماء الجسم على مقاومة المرض ويحافظ على رطوبة مجرى الهواء وقوته.3- العسل الأبيضالعسل مُحلي طبيعي يمكن أن يساعد في تهدئة التهاب الحلق، فإنه يحتوي على خصائص طبيعية تساعد الطفل في الشفاء والتخلص من البلغم.4- رفع رأس الطفليجب ألا ينام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة ونصف مع أي وسائد، قد يكون من الصعب جعل طفلك الدارج ينام ورأسه على وسادة واحدة أو أكثر، خاصةً إذا كان طفلك عرضة للتحرك كثيرًا أثناء نومه.هناك خيار آخر بخلاف استخدام الوسائد في سرير الأطفال أو السرير لرفع رأس طفلك، هو محاولة رفع أحد طرفي المرتبة، يمكنك القيام بذلك عن طريق وضع منشفة ملفوفة أسفل المرتبة في النهاية حيث يوجد رأس طفلك.اقرأ ايضًا:علاج ضيق التنفس في المنزل بدون أدويةعلاج الكحة الجافةعلاج الكحة الجافة من أسهل العلاجات المنزلية، حيث يستخدم الأشخاص مكونات من المطبخ بديلا للأدوية.1- غرغرة بالماء المالحتعمل المياه المالحة على تلطيف الأنسجة الملتهبة وتعزز الشفاء.- اخلطي نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب سعة 8 ملاعق من الماء الدافئ.- قم بإمالة رأسك للخلف وتغرغر برفق لمدة 30 ثانية، ثم ابصق.2- أعشابالعديد من الأعشاب لها خصائص مضادة للالتهابات قد تساعد في تقليل التورم في الحلق، كما أنها مليئة بمضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز جهاز المناعة لديك.تشمل الأعشاب المستخدمة في علاج السعال الجاف ما يلي:الزعتر و النعناع والكركم والثوم.3- فيتاميناتيلعب فيتامين سي دورًا مهمًا في جهاز المناعة لديك، كما تحميك من الإصابة بالأمراض، كما أنها علاج فعال للكحة الجافة.4- شرب الكثير من السوائلشرب الكثير من السوائل والماء يعملان على التخلص من الكحة بشكل كبير.علاج الكحة الشديدة مع البلغمعندما يصاب الأشخاص بالتهاب الشعب الهوائية يصاب الفرد بالكحة والبلغم، مع ضيق تنفس كبير، والتي تسبب بحة في الصوت.1- النوم الكاف.2- تناول المشروبات الدافئة.3- تناول أدوية الحمى.4- تجنب شرب التدخين.5- البعد عن استنشاق الروائح.علاج الكحة بالأعشابتستخدم الأعشاب منذ فترة طويلة في علاج بعض الأمراض مثل الكحة وضيق التنفس وخسارة الوزن حتى العناية بالبشرة والشعر.1- النعناعشرب كوب من النعناع الساخن يوميا في الصباح يساعد الأشخاص في التخلص من الكحة وإذابة البلغم في منطقة الحلق.2- الزنجبيليحتوي الزنجبيل على خصائص وعناصر غذائية تعمل على تقوية المناعة ضد الأمراض، كما أنها علاج فعال للكحة والسعال والتخلص من البلغم في دقائق.3- اليانسونيعمل اليانسون على تهدئة الحلق من الالتهابات التي تصيبة نتيجة الحمى أو نزلة برد شديدة أو الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد.علاج الكحة المستمرةهناك بعض المشروبات التي يجب أن يحرص عليها الأشخاص يوميا حتى يتخلص من الكحة المستمرة، تعرف على المشروب السحري خلال السطور التالية.1- قومي بغلي اللبان الدكر في كمية مناسبة من الماء.2- اتركي اللبان على النار لمدة 15 دقيقة.3- صب اللبان في كوب مع ملعقة من العسل الأبيض.5- شرب كوب من اللبان يوميا على الريق.