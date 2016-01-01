شروط استخدام بيكربونات الصوديوم لعلاج المعدة



بيكربونات الصوديوم بيكربونات الصوديوم

تعد مشكلة حموضة المعدة من أكثر المشكلات التى نعانى منها جميعا لكن هل تعلم ان بيكربونات الصوديوم قادرة على علاج حموضة المعدة، وعسر الهضم ، و اضطراب المعدة .



ووفقا لما أورده موقع " webmd" أن بيكربونات الصوديوم مضاد للحموضة سريع المفعول، ولكن هناك مجموعة من النصائح لابد من اتباعها للتجنب حدوث اى مضاعفات.



يجب استخدامه فقط للإغاثة المؤقتة إذا كنت بحاجة إلى علاج مشاكل حموضة المعدة طويلة الأمد مثل مرض القرحة الهضمية أو ارتجاع المريء ، فتحدث مع الطبيب

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بيكربونات الصوديوم هو العنصر النشط في صودا الخبزحيث يجعل قوامه هش منتفخ قليلا وتوجد فى محلات بيع المنتجات الغذائية "السوبر ماركت"كيفية استخدام بيكربونات الصوديومخذ هذا الدواء عن طريق الفم ، عادة كل 4 ساعات حسب الحاجة أو حسب توجيهات الطبيب.يجب إذابة بعض الأقراص في كوب من الماء قبل البلع. يمكن ابتلاع الأقراص الأخرى كاملة أو إذابتها في الماء قبل البلع.اتبع جميع الإرشادات الموجودة على عبوة المنتج الخاصة بالمنتج الذي تتناوله. إذا كان لديك أي أسئلة ، اسأل طبيبك أو الصيدلي .إذا كنت تعالج نفسك بنفسك واستمرت مشكلات الحموضة أو ساءت بعد استخدام هذا المنتج لمدة أسبوعين ، أو إذا كنت تعتقد أنك قد تواجه مشكلة طبية خطيرة ، فعليك استشارة الطبيب فوراإذا كنت تستخدم هذا الدواء بانتظام على أساس يومي لأكثر من أسبوعين ، فقد تكون لديك مشكلة طبية تحتاج إلى علاج مختلف .إذا أمرك طبيبك بتناول هذا الدواء من أجل الحماض أو قلونة البول ، فإن جرعتك تعتمد على حالتك الطبية والاستجابة للعلاج.للحصول على أقصى استفادة من هذا الدواء ، تناوله بانتظام ، تمامًا كما هو محدد. عادة ما يتم تناوله عن طريق الفم عدة مرات في اليوم.لمساعدتك على التذكر ، خذها في نفس الأوقات كل يوم. لا تقم بزيادة الجرعة ، أو تناولها كثيرًا ، أو استمر في تناولها لفترة أطول من الموصوفة.