محاولة اغتيال لولي العهد وأنباء عن عزل شقيق الملك.. ماذا يحدث في المغرب؟

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › محاولة اغتيال لولي العهد وأنباء عن عزل شقيق الملك.. ماذا يحدث في المغرب؟

صورة الخبر: محاولة لاغتيال ولي العهد الحسن
محاولة لاغتيال ولي العهد الحسن

يشهد القصر الملكي في المغرب حالة غير مسبوقة من التوتر، بعدما تحدثت تقارير عن محاولة لاغتيال ولي العهد الحسن بن محمد صاحب ال 18 عاما.

ونشر الصحفي والناشط المغربي عبد الحليم المرابط خبرا زعم خلاله عزل رشيد بن الحسن شقيق الملك محمد السادس، بسبب محاولته اغتيال ابن أخيه ولي العهد الحسن بن محمد.

وكشف الصحفي عن صراع كبير بير داخل الأسرة الحاكمة بالمغرب، مدعيا محاولة رشيد بن الحسن تصفية ولي العهد للانفراد بالحكم بعد تدهور الحالة الصحية لأخيه محمد السادس.

وحسب التقارير طلبت السلطات المغربية من إسبانيا تسليم الصحفي المغربي المرابط الذي نشر خبر محاولة اغتيال ولي العهد.

من جانبها، أفادت قناة "النهار" الجزائرية، نقلا عن مصادر إعلام اسبانية وجود اجتماع طارئ داخل القصر الملكي جمع مستشار الملك محمد السادس أندري أزولاي وقائد الجيش الملكي ورئيس الحكومة ومدير المخابرات بعد تفاقم الحالة الصحية للملك.

وتأتي انباء محاولة اغتيال ولي العهد المغربي، بعد أيام من العثور على السائق الشخصي له مقتولا في شقته.

في المقابل، تحدثت وسائل إعلام جزائرية عن تفاقم الحالة الصحية للملك محمد السادس على خلفية مضاعفات إصابته بمرض التهاب الرئتين الفيروسي.

المصدر: قناة "النهار" الجزائرية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على محاولة اغتيال لولي العهد وأنباء عن عزل شقيق الملك.. ماذا يحدث في المغرب؟

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
16411

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager