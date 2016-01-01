يشهد القصر الملكي في المغرب حالة غير مسبوقة من التوتر، بعدما تحدثت تقارير عن محاولة لاغتيال ولي العهد الحسن بن محمد صاحب ال 18 عاما.
ونشر الصحفي والناشط المغربي عبد الحليم المرابط خبرا زعم خلاله عزل رشيد بن الحسن شقيق الملك محمد السادس، بسبب محاولته اغتيال ابن أخيه ولي العهد الحسن بن محمد.
وكشف الصحفي عن صراع كبير بير داخل الأسرة الحاكمة بالمغرب، مدعيا محاولة رشيد بن الحسن تصفية ولي العهد للانفراد بالحكم بعد تدهور الحالة الصحية لأخيه محمد السادس.
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التعليقات على محاولة اغتيال لولي العهد وأنباء عن عزل شقيق الملك.. ماذا يحدث في المغرب؟
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