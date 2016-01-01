ضبط «الجزار» المتهم بتقطيع زوجته ووضعها في «التلاجة» بالهرم



ضبط «الجزار» المتهم بتقطيع زوجته ضبط «الجزار» المتهم بتقطيع زوجته

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط الزوج المتهم بقتل زوجته وتقطيع جثتها ووضعها في ثلاجة بالشقة السكنية الخاصة بها بمنطقة الهرم.



بداية الواقعة، بتلقى المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغًا بالعثور على جثة سيدة مقطعة داخل ثلاجة بالعقار سكنها.

على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين صحة الواقعة، وتبين أن الجثة لـ«أ.ف» 37 عام، ربة منزل، مقطعة ومعبأة داخل أكياس في ثلاجة «ديب فريزر» بالشقة السكنية الخاصة بها.



تم تشكيل فريق بحثى، لكشف غموض الواقعة، وبدأ رجال المباحث بالاستماع لأقوال شهود العيان وجيران الضحية، كما بدأوا في تفريغ كاميرات المراقبة لتحديد هوية المتهم.

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وبسؤال أسرة المجني عليها، اتهموا زوجها بأنه وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، وأن إبنتهم وزوجها اختفيا بدون أسباب منذ الخميس الماضي، وحاولوا أكثر من مرة التواصل معهم تليفونيًا لكنهم هواتفهم كانت مغلقة، فلجأوا إلى كتابة «بوست» على صحفات مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بالبحث عن المفقودين.وأضافوا، أنه أثناء ذهاب أحد أفراد أسرتها إلى منزلها للإطمئنان عليها، اشتموا رائحة كريهة تخرج من المنزل، فقاموا بإقتحامه، وتبين أن الرائحة تصدر من المطبخ، وبتفقد مصدر الرائحة، عثر على أكياس سوداء، وبفتحها عثر على جثتها مقطعة أجزاء داخل أكياس في ثلاجة «ديب فريرز».وبتكثيف التحريات، تبين لرجال المباحث أن تبين أن زوج المجني عليها «م.ش» 40 عام جزار، وراء ارتكاب الواقعة، وذلك بسبب خلافات أسرية بينهما، بعد أن أقامت دعوى قضائية خاصة بتمكينها من مسكن الزوجية، بعد خلافات بينهما، واعتقد الزوج أنها تنازلت عن القضية، بعد توقيعها على قائمة جديدة بالمنقولات، إلا أنه اكتشف أن القضية ما زالت تنظر بالمحكمة، بالإضافة إلى خلافات أخرى بينهما دفعته لارتكاب الجريمة.وأظهرت التحريات، أن جيران المجني عليها سمعوا أصوات مشادات كلامية بين الزوجان، ثم بعدها بساعة خرج الزوج من المنزل ولم يعود مرة أخرى.وانتقل خبراء المعمل الجنائى إلى موقع الجريمة، وتم رفع البصمات لمطابقتها ببصمات الزوج، وتم التحفظ على عينات من الدماء.وكشفت التحريات أن الزوج وراء ارتكاب الواقعة، وأنه بعد تنفيذ جريمته فر هاربًا، وجارى اعداد أكمنة لضبطه، ومداهمة أماكن تردده.