علق قائد شرطة دبي سابقا، ضاحي خلفان، على اغتيال القيادي في حركة "حماس" محمود عبد الرؤوف المبحوح، في أحد فنادق إمارة دبي في يناير 2010.
وقال ضاحي خلفان، في حوار خاص لقناة "12" العبرية، إن اغتيال القيادي البارز في حركة "حماس" كان خطأ استراتيجيا كبيرا لجهاز "الموساد" الإسرائيلي.
وأشار إلى أن إسرائيل اعتقدت أن اغتيال القيادي البارز بحركة "حماس" سيمر مرور الكرام، وأن خلية "الموساد" لن يتم اكتشافها.
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التعليقات على ضاحي خلفان يكشف خلال لقاء مع قناة إسرائيلية تفاصيل اغتيال قائد فلسطيني في الإمارات
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