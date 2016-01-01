ضاحي خلفان يكشف خلال لقاء مع قناة إسرائيلية تفاصيل اغتيال قائد فلسطيني في الإمارات

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صورة الخبر: قائد شرطة دبي سابقا، ضاحي خلفان
قائد شرطة دبي سابقا، ضاحي خلفان

علق قائد شرطة دبي سابقا، ضاحي خلفان، على اغتيال القيادي في حركة "حماس" محمود عبد الرؤوف المبحوح، في أحد فنادق إمارة دبي في يناير 2010.

وقال ضاحي خلفان، في حوار خاص لقناة "12" العبرية، إن اغتيال القيادي البارز في حركة "حماس" كان خطأ استراتيجيا كبيرا لجهاز "الموساد" الإسرائيلي.

وأشار إلى أن إسرائيل اعتقدت أن اغتيال القيادي البارز بحركة "حماس" سيمر مرور الكرام، وأن خلية "الموساد" لن يتم اكتشافها.

ولفت خلفان إلى أن "الأجهزة الأمنية في الإمارات كشفت وتعقبت خلية الموساد من يوم دخلوا دبي وحتى خروجهم منها".

وكان "الموساد" الإسرائيلي قد اغتال القيادي البارز في حركة "حماس"، محمود محمود عبد الرؤوف المبحوح، في أحد فنادق إمارة دبي، في يناير 2010.

المصدر: قناة "12" العبرية

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