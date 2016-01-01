لقي 63 شخصا في السودان مصرعهم نتيجة للأمطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد منذ نهاية يوليو الماضي .
وذكر الدفاع المدني السوداني في بيان له اليوم أن الأمطار أيضا تسببت في تدمير 119 مبني حكوميا داخل البلاد بالإضافة الي تدمير كلي لـ 14 ألفا و810 منازل.
كما أوضح البيان ان الأمطار الغزيرة التي سقطت علي البلاد خلال الفترة الماضية تسببت أيضا في ضرر كبير لـ 16 ألفا و240 منزلا.
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التعليقات على الأمطار تقتل 63 شخصا في السودان وتدمر 14 ألف منزل
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