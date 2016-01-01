الأمطار تقتل 63 شخصا في السودان وتدمر 14 ألف منزل

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › الأمطار تقتل 63 شخصا في السودان وتدمر 14 ألف منزل

صورة الخبر: الأمطار في السودان
الأمطار في السودان


لقي 63 شخصا في السودان مصرعهم نتيجة للأمطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد منذ نهاية يوليو الماضي .

وذكر الدفاع المدني السوداني في بيان له اليوم أن الأمطار أيضا تسببت في تدمير 119 مبني حكوميا داخل البلاد بالإضافة الي تدمير كلي لـ 14 ألفا و810 منازل.

كما أوضح البيان ان الأمطار الغزيرة التي سقطت علي البلاد خلال الفترة الماضية تسببت أيضا في ضرر كبير لـ 16 ألفا و240 منزلا.

جدير بالذكر ان الدولة السودانية تشهد عادة أمطارا غزيرة في الفترة ما بين يونيو وأكتوبر حيث تواجه سنويا فيضانات كبيرة.

وأثّرت الأمطار الغزيرة في 2019 على 400 ألف شخص، وفق المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وأشار آخر تقرير نشره المكتب الاربعاء إلى أن 185 ألفا و755 شخصا تأثروا بالأمطار ، لافتا إلى أن الولايتين الأكثر تضررا هما الجزيرة وكسلا الواقعتان في شرق البلاد.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الأمطار تقتل 63 شخصا في السودان وتدمر 14 ألف منزل

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
90775

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager