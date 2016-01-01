هرب على عربيته.. شاهد رد فعل أردوغان عندما طالبته سيدة بتوفير الطعام لأطفالها



أردوغان أردوغان

أثار مقطع فيديو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وجرى تداوله بصورة واسعة، بعدما رصد وهو يهرب من سيدة تركية طالبته بأدنى حقوقها.



وهرب الرئيس التركي متجاهلا السيدة التي طالبته بتوفير الطعام لأولادها وزوجها المشلول، واتجه نحو سيارته بدلا من الاستجابة والاستماع لمطلبها.



وقاطعت السيدة التركية مرام احتفال حضرها أردوغان لافتتاح عدد من المشاريع في مدينة "ريزة"، وبينما كانت تصرخ السيدة من غلاء الأسعار وعدم القدرة على تحمل تكاليف المعيشة. كان رد الرئيس التركي هو الفرار والتوجه نحو سيارته.

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ولم يبال أردوغان بمطالب السيدة الفقيرة أو يعرها اهتماما، ويسمع صوتها تصرخ "لقد أطلقت اسم أردوغان على ابني، ادي ثلاثة أطفال لكنني لا أجد من يعولهم.. زوجي مشلول.. من يعولنا؟ أرجوك ساعدنا.. أنا هنا منذ السابعة صباحا". بحسب موقع "تركيا الآن".يأتي ذلك المشهد في وقت يعاني فيه الاقتصاد التركي من عدم الاستقرار والتدهور، فضلا عما تواجهه البلاد من تداعيات أزمة فيروس كورونا.