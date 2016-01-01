أثار مقطع فيديو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وجرى تداوله بصورة واسعة، بعدما رصد وهو يهرب من سيدة تركية طالبته بأدنى حقوقها.
وهرب الرئيس التركي متجاهلا السيدة التي طالبته بتوفير الطعام لأولادها وزوجها المشلول، واتجه نحو سيارته بدلا من الاستجابة والاستماع لمطلبها.
وقاطعت السيدة التركية مرام احتفال حضرها أردوغان لافتتاح عدد من المشاريع في مدينة "ريزة"، وبينما كانت تصرخ السيدة من غلاء الأسعار وعدم القدرة على تحمل تكاليف المعيشة. كان رد الرئيس التركي هو الفرار والتوجه نحو سيارته.
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التعليقات على هرب على عربيته.. شاهد رد فعل أردوغان عندما طالبته سيدة بتوفير الطعام لأطفالها
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