فيديو جراف| التفاصيل الكاملة لـ مترو النزهة قبل افتتاحه

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التفاصيل الكاملة لـ مترو النزهة

انتهت الهيئة القومية للأنفاق من أعمال تنفيذ الجزء الثاني للمرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، الذى يضم أكبر محطات المترو في الشرق الأوسط.

وتتكون المرحلة الرابعة من الخط الثالث من 6 محطات علوية فوق كباري، بطول 7.5 كيلومتر.

ولمزيد من التفاصيل حول مترو النزهة الجديد شاهد الفيديو جراف التالى:



المصدر: elbalad

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