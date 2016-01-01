انتهت الهيئة القومية للأنفاق من أعمال تنفيذ الجزء الثاني للمرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، الذى يضم أكبر محطات المترو في الشرق الأوسط.
وتتكون المرحلة الرابعة من الخط الثالث من 6 محطات علوية فوق كباري، بطول 7.5 كيلومتر.
ولمزيد من التفاصيل حول مترو النزهة الجديد شاهد الفيديو جراف التالى:
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التعليقات على فيديو جراف| التفاصيل الكاملة لـ مترو النزهة قبل افتتاحه
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