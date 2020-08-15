السيسي يتابع الموقف الإنشائي لمشروعات تنمية سيناء والعاصمة الأدارية الجديدة

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السيسي يتابع الموقف الإنشائي لمشروعات تنمية سيناء والعاصمة الأدارية الجديدة

القاهرة - مباشر: اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع ‎اللواء أمير سيد أحمد مستشار، رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان صحفي، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات تنمية سيناء، وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة.

واطلع السيسي، على سير الأعمال الإنشائية والهندسية الجارية في هذا الإطار؛ موجهاً بمواصلة جهود التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء وفق مخطط الدولة الاستراتيجي لتعزيز الرقعة العمرانية والمجتمعية المكتملة الجوانب في سيناء، فضلا عن توفير فرص العمل.

‎كما وجه السيسي، بالالتزام بتطبيق أحدث المعايير الإنشائية والتكنولوجية في العاصمة الإدارية الجديدة في الإطار الزمني المقدر.

وقد شهد الاجتماع استعراض جهود تهيئة مناخ التنمية في سيناء والارتقاء ببنيتها الأساسية، بالإضافة إلى استعراض الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من المشروعات الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً ساحة الشعب، ومنطقة الأعمال المركزية، والنصب التذكاري، والحي الحكومي.

وضم الاجتماع، وفقاً للبيان الصحفي، اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء خالد مجاور مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.

المصدر: مباشر

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