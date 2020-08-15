السيسي يتابع الموقف الإنشائي لمشروعات تنمية سيناء والعاصمة الأدارية الجديدة

القاهرة - مباشر: اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار، رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان صحفي، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات تنمية سيناء، وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة.
واطلع السيسي، على سير الأعمال الإنشائية والهندسية الجارية في هذا الإطار؛ موجهاً بمواصلة جهود التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء وفق مخطط الدولة الاستراتيجي لتعزيز الرقعة العمرانية والمجتمعية المكتملة الجوانب في سيناء، فضلا عن توفير فرص العمل.
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