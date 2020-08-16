

أسعار اللحوم اليوم الأحد 16-8-2020 أسعار اللحوم اليوم الأحد 16-8-2020

استقرت أسعار اللحوم اليوم لأحد 16 أغسطس 2020 فى السوق المحلى.



سجلت اللحوم الكندوز 110-140 جنيها، بينما سجلت اللحوم الضأن 120-140 جنيها، بينما استقرت أسعار اللحوم الجملى عند 100-120 جنيها.



واستقرت أسعار السجق عند 110-140 جنيها الكيلو، واللحم المفروم 110-140 جنيها الكيلو، وأسعار البفتيك والاستيك كندوز 130-150 جنيها للكيلو، والكبدة ما بين 120-140 جنيها الكيلو.



سجل البرجر البلدى 120-140 جنيها للكيلو.