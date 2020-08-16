ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة في مستهل تعاملات اليوم، الأحد 16 أغسطس 2020 وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
تراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 1.75 و3.50 جنيه، والبطاطس بين 2.25 و3.25.جنيه، والبصل بين 2.75 و3.75 جنيه.
وسجّلت الكوسة بين 3 و5.5 جنيه للكيلو، والفاصوليا ما بين 12 و16 جنيهًا، والباذنجان البلدي بين 75 قرشًا و1.75 جنيه.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 16-8-2020
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق