

ارتفاع جماعي لجميع مؤشرات البورصة اليوم ارتفاع جماعي لجميع مؤشرات البورصة اليوم

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لجميع المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على ارتفاع أيضًا.





وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 11003 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 1960 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 12993 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 4224 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 1669 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 2550 نقطة.