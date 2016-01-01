ما يزال موقف انتقال رمضان صبحي لاعب الأهلى السابق إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة غامضا بسبب تمسك مسئولو نادى هيدرسفيلد الإنجليزي بالحصول على مبلغ مالى لن يقل عن 4 ملايين استرلينى للتنازل عن خدمات اللاعب بشكل نهائى.
وشهدت الساعات القليلة الماضية تطورات بشأن انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز فى الميركاتو الصيفي المقبل، بعد أن أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن إدارة هيدرسفيلد رفضت العرض الأول المقدم من قبل بيراميدز لحسم صفقة رمضان صبحي.
وأضافت الصحف أن إدارة هيدرسفيلد وضعت 4 ملايين استرلينى كحد أدنى للتنازل عن خدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة، ويحاول مسئولو بيراميدز فى الوقت الحالى تكثيف المفاوضات مع النادى الإنجليزي لحسم الصفقة بشكل نهائى والإعلان بشكل رسمي عنها.
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التعليقات على هل تتحقق نبوءة مرتضى منصور.. تطور مفاجئ بشأن انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز
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