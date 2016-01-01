أعراض ارتفاع السكر في الجسم وطرق علاجه



أعراض ارتفاع السكر أعراض ارتفاع السكر

مرض السكري هو حالة صحية استقلابية تؤثر على قدرة الجسم على تنظيم مستويات السكر في الدم.



وفي مرض السكري من النوع 1 ، تتأثر قدرة جسمك على إنتاج الأنسولين، حيث يساعد هرمون الأنسولين الذي يفرزه البنكرياس الجسم على الاستفادة من سكر الدم حيث ينقل السكر من الدم إلى الخلايا لاستخدامه لاحقًا، نتيجة لذلك يمنع ارتفاع مستوى السكر في الدم في الجسم.



من ناحية أخرى في مرض السكري من النوع 2 ، لا يستطيع جسمك إنتاج ما يكفي من الأنسولين لمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم.

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على أي حال، يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم غير المنضبط وغير المعالج إلى مجموعة من المشاكل الطبية ويتطلب علاجًا طبيًا عاجلًا في كثير من الحالات.يمكن أن يؤدي ارتفاع السكر في الدم أيضًا إلى تلف العين والكلى والقلب.ارتفاع السكر في الدم هو الحالة التي لا ينتج فيها جسمك كمية كافية من الأنسولين وتكون مستويات الجلوكوز في الدم أعلى من المعتاد، وتعتبر مستويات السكر في الدم أقل من 140 ملليجرام لكل ديسيلتر طبيعية، ومع ذلك ، إذا كان سكر الدم لديك أعلى من 130 ملليجرام لكل ديسيلتر قبل تناول الوجبة وأكثر من 180 ملليجرام لكل ديسيلتر بعد ساعتين من تناول الطعام، فإنه يعتبر مستويات عالية بشكل غير طبيعي من السكر في الدم.تتضمن بعض الأعراض الأكثر شيوعًا لارتفاع نسبة السكر في الدم ما يلي:1- زيادة العطش.2- كثرة التبول.3- عدم وضوح الرؤية.4- الصداع.وكشف موقع "timesofindia"، عن علاج ارتفاع السكر في الدم :1- الأنسولينويعد تناول الأنسولين من أسرع الطرق لمعالجة ارتفاع السكر في الدم، من المهم التأكد من أن لديك كلمة مع طبيبك قبل تناول جرعات الأنسولين لخفض مستويات السكر في الدم.2- التمارين الرياضيةعلى الرغم من أن التمارين الخفيفة تساعد في خفض مستويات السكر في الدم في الجسم لمعظم مرضى السكري، إلا أنك لا تزال بحاجة إلى توخي الحذر، إذا وصل مستوى السكر في الدم إلى مستوى مرتفع بشكل ينذر بالخطر، وتم اكتشاف الكيتونات في البول ، فابتعد عن ممارسة الرياضة لأنها قد ترفع نسبة السكر في الدم.كما يجب على الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 1 على وجه الخصوص عدم ممارسة الرياضة إذا كانوا يشهدون ارتفاعًا في مستويات السكر في الدم.من ناحية أخرى، يمكن أن تؤدي التمارين الرياضية إلى خفض مستويات السكر في الدم عند ممارستها بانتظام على مدى فترة من الزمن، وهي ضرورية في إدارة مرض السكري.3- شرب الماءتشير العديد من التقارير إلى أن شرب المزيد من الماء يمكن أن يساعد جسمك على التخلص من السكر الزائد عن طريق البول.