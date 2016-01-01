أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس المقبل، الموافق 20 أغسطس، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية (1442 هجرية).
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التعليقات على الوزراء: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية
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