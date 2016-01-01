الوزراء: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية

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صورة الخبر: الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس المقبل، الموافق 20 أغسطس، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية (1442 هجرية).

المصدر: elbalad

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