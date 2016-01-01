أعلن وزير التعليم السعودي، السبت، أنه سيجري استئناف الدراسة لجميع المراجل التعليمية في المدارس الحكومية السعودية عن بعد خلال الأسابيع السبعة الأولى من العام الدراسي الجديد، وذلك كإجراء احترازي في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال الوزير حمد بن محمد آل الشيخ في تصريحات بثتها قناة الإخبارية السعودية إنه وخلال تلك الفترة سيجري "تقييم الوضع للنظر فيما يتبقى من أسابيع الدراسة بالفصل الأول من العام الدراسي".
وأضاف أن الدراسة في الجامعات ومؤسسات التدريب التقني ستكون "عن بعد للمقررات النظرية وحضوريا للمقررات العملية".
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التعليقات على السعودية تحدد فترة "التعليم عن بعد" في العام الدراسي الجديد
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