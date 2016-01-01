العلماء يكشفون ما سيحدث أثناء موت الكون

كشف علماء من جامعة ولاية إلينوي الأمريكية، أن من الأحداث الأخيرة التي يمكن أن يشهدها الكون أثناء موته هو انفجار الأقزام السوداء (بقايا نجوم).
ولاحظ العلماء، أن النجوم التي تتجاوز كتلتها كتلة الشمس بأقل من 10 مرات لا يمكن أن تنفجر على شكل مستعرات أعظم، وهذا يرجع إلى حقيقة أن هذه النجوم ليس لديها كثافة كافية لإنتاج الحديد في نواتها، كما تفعل النجوم فائقة الكتلة، بحسب ما نقله موقع "فيز أورغ".
ونتيجة لذلك، تتحول هذه النجوم إلى أقزام بيضاء، والتي تبرد على مدى تريليونات السنين، ثم تتحول تدريجياً إلى أقزام سوداء مساوية حجم الأرض ومتكونة من الكربون والأكسجين، فاقدة طاقتها.
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