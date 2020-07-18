رجل يقفز على قرش أبيض ويوجه له لكمة لإنقاذ زوجته في أستراليا

قال مسؤولون ووسائل إعلام إن رجلا قفز على قرش أبيض كبير، ووجه إليه لكمة لإنقاذ زوجته من براثنه عندما هاجمها، السبت، عند شاطئ في مدينة بورت ماكواري الساحلية في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية.
وذكرت صحيفة سيدني مورنينج هيرالد أن شانتل دويل (35 عاما) تعرضت لهجوم من قرش أبيض كبير طوله بين مترين وثلاثة، عندما كانت تمارس رياضة ركوب الأمواج في الشاطئ، ما أصابها بجروح قطعية خطرة في ساقها اليمنى.
ونقلت عن ستيفن بيرس، المدير التنفيذي لسيرف لايف سايفينج، وهي شبكة للمنقذين على الشواطئ في الولاية، قوله إن زوج دويل قفز عن لوح تزلجه على القرش.
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