

سعر الدولار تحديث يومي أمام الجنيه في مصر الأحد 16-8-2020 سعر الدولار تحديث يومي أمام الجنيه في مصر الأحد 16-8-2020

استقرت أسعار الدولار في معظم البنوك العاملة في السوق المصري، أمام الجنيه في آخر التحديثات الصباحية اليوم الأحد 16 أغسطس 2020، وجاء هذا الاستقرار بعدما شهد سعر الدولار تحركا تراجعيا أمام الجنيه بنسب مختلفة بين قرش واحد لـ5 قورش، فهبط في البنك الأهلي المصري، وبنك التعمير والإسكان والمصرف العربي الدولي، وبنك الإسكندرية وبنك مصر بقدر قرشين.







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وهبط سعر الدولار كذلك في البنك التجاري الدولي والمصرف المتحد والبنك المركزي المصري وبنك عودة 3 قروش، وقرشا واحد لمصرف أبو ظبي الإسلامي و4 قروش للأهلي الكويتي.ويشهد سعر الدولار الأمريكي على الصعيد العالمي، حالة من التراجع غير المسبوقة ويتم تداوله عند أقل سعر في عامين، إذ تراجع عالميا أمام العملات الكبرى، اليورو والين والفرنك والجنيه الاسترليني لأقل مستوى مع إغلاق جلسة أمس.ويرصد "الطريق" سعر الدولار اليوم الأحد 16 أغسطس 2020 تحديث يومي:سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلاميسجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 15.93 للشراء، و16.03 للبيع.سعر الدولار في بنك مصرسجل سعر الدولار، في بنك مصر عند 15.88 جنيه للشراء، وعند البيع 15.98 جنيه.سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتيسجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي، نحو 15.87 جنيه للشراء، و15.97 جنيهًا للبيع.سعر الدولار في البنك المركزي المصريسجل سعر صرف الدولار، عند سعر 15.86 جنيه للشراء، وسعر 15.98 جنيه للبيع، في المركزي.سعر الدولار في البنك الأهلي المصريسجل سعر الدولار، في البنك الأهلي، نحو 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك عودةفي بنك عودة سجل سعر شراء الدولار، نحو 15.88 جنيه، وعند سعر 15.88 جنيه للبيع.سعر الدولار في البنك التجاري الدوليسجل سعر الدولار، في CIB سعر 15.87 جنيه للشراء، وسعر 15.97 جنيه للبيع.سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدوليسجل سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي، عند 15.89 جنيه للشراء، و15.99 جنيه للبيع.سعر الدولار في المصرف المتحدسجل سعر الدولار اليوم، في المصرف المتحد، نحو 15.88 للشراء، وسعر 15.98 للبيع.سعر الدولار في بنك SAIBسجل سعر الدولار في بنك SAIB، نحو 15.93 جنيه للشراء، وعند 16.03 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك قناة السويسسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.89 جنيه للشراء، وعند 15.99 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك مصر إيرانسجل سعر الدولار في بنك مصر إيران، نحو 15.89 جنيه للشراء، وعند 16.99 جنيه للبيع.