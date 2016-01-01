فيديو جراف.. فوائد شرب الماء الدافئ مع الليمون

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الماء الدافئ مع الليمون

يعتبر الماء والليمون من المشروبات التي يتناولها الكثيرون لفوائدها الكثيرة ولاحتوائه على الكثير من الفيتامينات والمعادن خصوصًا أن تم تناوله على معدة فارغة.



ويتم خلط ملعقتين من عصير الليمون مع كأس ماء دافئ وتناوله فور الاستيقاظ من النوم لأن تناول الماء والليمون يساعد في خسارة الوزن الزائد من الجسم بشكلٍ سريعٍ ويقي من أمراض القلب والشرايين.

ولمزيد من التفاصيل حول فوائد شرب الماء الدافئ مع الليمون للجسم، شاهد الفيديوجراف التالي:

المصدر: elbalad

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