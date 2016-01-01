اقترب صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الانتقال إلى صفوف الاتحاد السكندري لمدة موسم على سبيل الإعارة .
ودخل نادي الاتحاد السكندري في مفاوضات مع صالح جمعة للانتقال إلى صفوف الفريق السكندري خلال الموسم المقبل عقب استبعاده من حسابات رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي.
ورحب صالح جمعة بمفاوضات الاتحاد السكندري على أن يتم إرسال عقد رسمي إلى النادي الأهلي في نهاية الموسم من أجل إتمام الصفقة .
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التعليقات على صالح جمعة يرحب بالانتقال للاتحاد السكندري
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