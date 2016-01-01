تقارير إنجليزية: رمضان صبحي ينضم لصفوف بيراميدز بداية من الموسم المقبل

آخر الأخباراخبار الرياضة › تقارير إنجليزية: رمضان صبحي ينضم لصفوف بيراميدز بداية من الموسم المقبل

صورة الخبر: رمضان صبحي
رمضان صبحي

أكدت بعض التقارير الصحفية الإنجليزية انتقال اللاعب رمضان صبحي إلى صفوف نادي بيراميدز بعد إنتهاء إعارته مع النادي الأهلي وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لصحيفة "فوتبول إنسايدر" الإنجليزية، فإن هدرسفيلد وافق على العرض الثاني المقدم من نادي بيراميدز من أجل ضم صبحي، موضحة على لسان أحد مصادرها بالنادي الإنجليزي: "الصفقة تمت بين الناديين".

وبذلك يصبح رمضان صبحي لاعبًا في صفوف نادي بيراميدز وفقًا للتقارير الإنجليزية بداية من الموسم الجديد.

ويذكر أن اللاعب قد قدم رغبته مؤخرًا والتي تفيد باللعب لصفوف نادي بيراميدز مما جعل اللاعب خارج حسابات النادي الأهلي

المصدر: صحيفة "فوتبول إنسايدر

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تقارير إنجليزية: رمضان صبحي ينضم لصفوف بيراميدز بداية من الموسم المقبل

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
6079

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager