أكدت بعض التقارير الصحفية الإنجليزية انتقال اللاعب رمضان صبحي إلى صفوف نادي بيراميدز بعد إنتهاء إعارته مع النادي الأهلي وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.
ووفقًا لصحيفة "فوتبول إنسايدر" الإنجليزية، فإن هدرسفيلد وافق على العرض الثاني المقدم من نادي بيراميدز من أجل ضم صبحي، موضحة على لسان أحد مصادرها بالنادي الإنجليزي: "الصفقة تمت بين الناديين".
وبذلك يصبح رمضان صبحي لاعبًا في صفوف نادي بيراميدز وفقًا للتقارير الإنجليزية بداية من الموسم الجديد.
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التعليقات على تقارير إنجليزية: رمضان صبحي ينضم لصفوف بيراميدز بداية من الموسم المقبل
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