عقب تحقيق الفوزعلى مصر المقاصة.. 6 تصريحات نارية لرئيس الزمالك



مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

انتهت أحداث مباراة الزمالك ومصر للمقاصة بفوز الأبيض بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الممتاز.



وعقب إنتهاء المباراة خرج المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك بالحديث في العديد من الملفات والتي جاءت كالتالي:



مرتضى منصور: رمضان صبحي سيلعب في الإمارات أو السعودية وليس بيراميدز

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