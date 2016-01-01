من بينها مشكلات بالجهاز الهضمي.. أسباب مغص الأطفال الرضع

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أسباب مغص الأطفال الرضع


تقع أغلب الأمهات فى حيرة عندما يعاني الأطفال الرضع من المغص، ولا تستطيع التصرف، لعدم خبرتها الكافية، فإذا كنتِ من ضمن هؤلاء، يمكنك التعرف على التصرف الصحيح لعلاج مغص الرضع وتجنب أسباب المغص.

وعرض موقع "mayoclinic" أبرز أسباب المغص عند الأطفال الرضع وحديثي الولادة، وهي:

- مشكلات بالجهاز الهضمي الذي لم ينمُ بالكامل
- عدم توازن البكتيريا الصحية في القناة الهضمية
- الحساسية تجاه الطعام أو عدم تحمله
- فرط التغذية أو قلة التغذية أو ندرة التجشؤ
- الشكل المبكر من الصداع النصفي لدى الأطفال
- انتشار الإجهاد أو القلق في عائلة الطفل

علاج مغص الرضع

إعطاء مسكن المغص من قبل الطبيب المختص، وتجنب هذه الأسباب، وإعطاء ماء الكراوية بنسبة بسيطة جدا لتهدئة المعدة.

المصدر: موقع "mayoclinic"

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