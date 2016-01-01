القصة الكاملة لاعتزال أحمد مسعود حارس المصرى.. وتزوير نتيجة مسحة كورونا "فيديو"



القصة الكاملة لاعتزال أحمد مسعود حارس المصرى القصة الكاملة لاعتزال أحمد مسعود حارس المصرى

أثارت أزمة أحمد مسعود حارس مرمى النادي المصري، جدلاً واسعاً في الوسط الرياضي، بعد اتهام اللاعب بأنه كان سببا في انتشار فيروس كورونا داخل المعسكر النادي المصري، الأمر الذي شكل ضغطاً نفسياً على اللاعب الذي تلقى العزاء في والدته قبل أيام ليتخذ قرار مفاجئ بالاعتزال لعدم قدرته على الاستمرار في تلك الأجواء من الضغوط، مؤكداً أنه ليس مصاباً بكورونا وليس له علاقة بما حدث في معسكر النادي.



أحمد مسعود الذي بدأ مسيرته الكروية في فريق تليفونات بني سويف ثم انتقل إلى النادي المصري، أكد على تقديره وحبه للفريق البورسعيدي وجماهيره، غير أن الضغوط التي يتعرض لها منذ فترة كانت السبب في اتخاذه للقرار المفاجئ الذي قد يتراجع عنه خلال الأيام المقبلة.



