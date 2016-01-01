أردوغان يعترف بنقل إرهابيين من سوريا إلى سيناء.. فيديو



أردوغان أردوغان

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو للديكتاتور أردوغان يعترف فيه بنقل الإرهابيين من مدينة الرقة في سوريا إلى سيناء .



من جانبه قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر نجحت في مواجهة العناصر الإرهابية بشكل حاسم في سيناء .



وأضاف ضياء رشوان في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ومصر منعت تدفق كل العناصر الإرهابية إليها".

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وتابع ضياء رشوان:" كان هناك محاولات حثيثة كي تكون مصر نقطة ارتكاز حقيقي للإرهاب في المنطقة".وأكمل ضياء رشوان:" الإرهاب أساس في تنفيذ استراتيجيات حروب الجيل الرابع في المنطقة".