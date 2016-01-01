عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو للديكتاتور أردوغان يعترف فيه بنقل الإرهابيين من مدينة الرقة في سوريا إلى سيناء .
من جانبه قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر نجحت في مواجهة العناصر الإرهابية بشكل حاسم في سيناء .
وأضاف ضياء رشوان في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ومصر منعت تدفق كل العناصر الإرهابية إليها".
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التعليقات على أردوغان يعترف بنقل إرهابيين من سوريا إلى سيناء.. فيديو
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