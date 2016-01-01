قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، إن الجيش الإسرائيلي قصف أهدافا في قطاع غزة ردًا على إطلاق البالونات الحارقة.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن طائرات الاحتلال الحربية بدون طيار استهدفت نقطة للضبط الميداني شرق البريج وسط قطاع غزة.
وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن سماع دوي انفجارات في المستوطنات القريبة من السياج مع قطاع غزة بفعل تجدد نشاط "الإربـ ـاك الليـ لي" .
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التعليقات على 19 حريقاً في المستوطنات.. الطيران الإسرائيلي يقصف قطاع غزة
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