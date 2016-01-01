ضياء رشوان: الرئيس السيسي يعمل على تغيير الجغرافيا السياسية في مصر



الرئيس السيسي الرئيس السيسي

قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الإعلام مسؤول مسؤولية كبيرة عن توعية المواطن في مختلف المجالات وخاصة التوعية بمخاطر حروب الجيل الرابع والخامس.



وأضاف ضياء رشوان في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي يعمل على تغيير الجغرافيا السياسية في مصر ".



وتابع ضياء رشوان:" علينا مواجهة حروب الجيل الرابع والخامس بمزيد من العمل ".



وأكمل ضياء رشوان : "حروب الجيل الرابع والخامس ذات طابع دائم وعلى الدولة توعية المواطن بمخاطر الحروب وكيفية مواجهتها لانه لا جبهة لها لانها متواجدة على السوشيال ميديا فقط ".

