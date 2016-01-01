شاهد.. ملخص مباراة الزمالك ومصر للمقاصة وهدف الفوز في الـ +90



ملخص مباراة الزمالك ومصر للمقاصة ملخص مباراة الزمالك ومصر للمقاصة

انتهت أحداث مباراة الزمالك ومصر للمقاصة بفوز الأبيض بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.



هدّد الزمالك مرمى مصر للمقاصة في الثواني الأولى من المباراة عن طريق اشرف بن شرقي الذي وقع في مصيدة التسلل.



ومرر فرجاني ساسي كرة إلى زيزو داخل منطقة الجزاء، الذي مرر كرة رائعة في قدم بن شرقي الذي سددها ولكن تصدى لها حارس مصر للمقاصة في الثانية 27 من عمر المباراة.

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واحتسب حكم المباراة الكرة تسلل ومرت الكرة بسلام على مصر المقاصة.احتسب ابراهيم نور الدين حكم مباراة الزمالك ومصر للمقاصة ركلة جزاء لصالح الفريق الفيومي في الدقيقة الخامسة من بداية اللقاء.ألغى إبراهيم نور الدين هدفين لصالح الزمالك بداعي التسلل على لاعبي الأبيض.واحتسب ابراهيم نور الدين حكم المباراة، في الكرة الأولى تسلل على محمود علاء الذي سجل هدف من رأسية رائعة في الدقيقة ٨ من عمر المباراة.وفي الكرة الثانية انفرد مصطفى محمد لاعب الزمالك بمحمد حمدي حارس مرمى مصر للمقاصة، وسجل هدف ببراعة، ولكن تم إلغاه بداعي التسلل.تصدى محمود حمدي حارس مرمى فريق مصر للمقاصة لتسديدتين صاروخيتين من حسام أشرف البديل، وكابونوجو كاسونجو.حل حسام أشرف وكابونحو كاسونجو بدلاء لمحمود سيد زيزو، وأشرف بن شرقي في الدقيقة 83 من عمر المباراةوسجل حسام اشرف البديل هدف الفوز عن طريق تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 94 من الوقت الإضافي.وبهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك الى 38 نقطة ويستقر الزمالك في المركز الثاني، بينما يستقر مصر للمقاصة في المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة.