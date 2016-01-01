خبير مائي: مصر من أكثر دول أفريقيا فى إعادة تدوير المياه ونحتاج 110 مليارات متر لتخطى الفقر المائي



الدكتور هاني سويلم الدكتور هاني سويلم

قال الدكتور هاني سويلم، أستاذ المياه والتنمية المستدامة بجامعة أخن بألمانيا وبالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن تخطى مصر مرحلة الفقرة المائي يحتاج توفير 110 مليار متر مكعب، موضحا أن نسبة العجز المائي في مصر كبيرة ويتم تغطيتها من خلال إعادة استخدام المياه التي تستخدم في الزراعة.



وأكد الدكتور هاني سويلم، في لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد على خير، على قناة القاهرة والناس، أن مصر من أكثر الدول في افريقيا لإعادة استخدام وتدوير المياه في الزراعة، مضيفا: "المياه التي تستخدم في الزراعة يتم اعادتها في المصارف وإعادة تدويرها ومعالجتها، وهذا من أهم مميزات السيستم المصري وهو نظام عبقري".



وأوضح سويلم، أن الإدارة المصرية تسير بوضع معين لتغطية الفقر المائي في مصر ولكن لابد من الحديث عن الادارة المستدامة للمياه، مشيرا إلى أن80% من مياه مصر تذهب للزراعة، والاستخدام المنزلي تقريبا 10 %، والمستخدم الثالث الصناعة، مطالبا بالتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وتحلية المياه.

