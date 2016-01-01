طريقة عمل ماسك زيت المشمش لعلاج الشعر الجاف



لعلاج الشعر الجاف لعلاج الشعر الجاف



بسبب ارتفاع الحرارة خلال فصل الصيف يتعرض شعر غالبية النساء للجفاف والتقصف ما يفسد مظهرهن واطلالتهن ويدفعهن للبحث عن حل فعال.



وعرض موقع " بولد سكاى " طريقة عمل ماسك منزلى لعلاج الشعر الجاف وتغذيته من زيت المشمش .

مكونات الماسك:

زيت المشمش

زيت جوز الهند

طريقة عمل الماسك:

- يعتبر زيت المشمش وزيت جوز الهند معًا مزيجًا جيدًا.

- اخلطي هذه الزيوت معًا بكميات متساوية.

- ضعيه على فروة الرأس والشعر.

- ضعي شعرك في كعكة لمدة ساعتين ثم اغسليه بشامبو خفيف.

- زيت غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة.

- يحتوي على نسبة جيدة من المعادن بما في ذلك النحاس والمغنيسيوم والمنغنيز والفوسفور والبوتاسيوم.

