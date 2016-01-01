طريقة عمل ماسك زيت المشمش لعلاج الشعر الجاف

آخر الأخبارالأسرة والطفل › طريقة عمل ماسك زيت المشمش لعلاج الشعر الجاف

صورة الخبر: لعلاج الشعر الجاف
لعلاج الشعر الجاف


بسبب ارتفاع الحرارة خلال فصل الصيف يتعرض شعر غالبية النساء للجفاف والتقصف ما يفسد مظهرهن واطلالتهن ويدفعهن للبحث عن حل فعال.

وعرض موقع " بولد سكاى " طريقة عمل ماسك منزلى لعلاج الشعر الجاف وتغذيته من زيت المشمش .
مكونات الماسك:
زيت المشمش
زيت جوز الهند
طريقة عمل الماسك:
- يعتبر زيت المشمش وزيت جوز الهند معًا مزيجًا جيدًا.
- اخلطي هذه الزيوت معًا بكميات متساوية.
- ضعيه على فروة الرأس والشعر.
- ضعي شعرك في كعكة لمدة ساعتين ثم اغسليه بشامبو خفيف.
- زيت غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة.
- يحتوي على نسبة جيدة من المعادن بما في ذلك النحاس والمغنيسيوم والمنغنيز والفوسفور والبوتاسيوم.

المصدر: بولد سكاى

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على طريقة عمل ماسك زيت المشمش لعلاج الشعر الجاف

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
55990

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager