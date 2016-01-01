

كفتة الفراخ كفتة الفراخ



ننشر طريقة عمل كفتة الفراخ البسيطة حيث يفضل البعض الدجاج عن اللحوم، واليكي طريقة عمل كفتة الفراخ كالمحلات وبوصفة سهلة ولها تكات خاصة.



مقادير عمل كفتة الفراخ:



فراخ مخلية ومفرومة

فصين توم

بصلتين

بقدونس

فلفل

ملح

فلفل أسود

ملعقة صغيرة بهارات

قد يعجبك أيضا...

طريقة عمل كفتة الفراخ:- نبشر البصل ونعصره من الماء جيدآ ثم يخلط البصل مع الفراخ والبقدونس والتوابل والملح والفلفل الابيض.- يعجن الكفتة جيدا حتى تخلط جميع المكونات وتتماسك جيدا وبعد ذلك ندخلها الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تمسك اثناء عملية الشوى.- قومي بتصبيع الكفتة على اﻻسياخ او على الأيد بماء البصل من أجل أن تعطى نكهة ولون جيد وطعم متميز.- بعد ذلك نبدأ عملية التسوية على الفحم او على جريل او فى الطاسة ويقدم معها ارز خلطة وسلطة طحينة ومعجون شطة وعلى حسب الرغبة.