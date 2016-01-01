أسباب وطرق التحكم في تسرب البول



التحكم في تسرب البول التحكم في تسرب البول

سلس البول مشكلة شائعة، خاصة بين النساء المسنات، تؤدي إلى تسرب البول أحيانًا عند السعال أو العطس.. في بعض الأحيان، تصبح الرغبة في التبول مفاجئة وقوية للغاية.



من المعروف عادةً أن سلس البول ناتج عن العادات اليومية والظروف الطبية الأساسية مثل عدوى المسالك البولية والإمساك أو المشكلات الجسدية مثل انقطاع الطمث أو استئصال الرحم أو الحمل، وفقًا لموقع mayoclinic.org .



انتقلت أخصائية التغذية الشهيرة روجوتا ديويكار مؤخرًا إلى Instagram لمشاركة بعض النصائح حول كيفية الحفاظ على سلس البول والحفاظ على صحة المثانة.. إليكم ما اقترحته:

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تمارين القوة: وتشمل التمارين التي تساعد على تحسين القوة والتحمل. وهي مُصممة لتقوية مجموعات العضلات المتعددة.تمارين كيجل: هي تمارين بسيطة للضغط والإفراج لتقوية عضلات قاع الحوض التي تدعم الرحم والمثانة والأمعاء الدقيقة والمستقيم.اليوغا أساناس، وخاصة تاداسانا: تُعرف أيضًا باسم وضعية الجبل ، وهي عبارة عن وضع الوقوف الذي يتضمن التمدد مع إيلاء اهتمام خاص لنمط تنفسك.لذلك، في حالة مواجهة تسرب البول من حين لآخر، فقد تساعدك هذه التغييرات في نمط الحياة.* تناول تمر جاف في الصباح* ملعقة صغيرة سمن للإفطار والغداء والعشاء