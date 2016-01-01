سلس البول مشكلة شائعة، خاصة بين النساء المسنات، تؤدي إلى تسرب البول أحيانًا عند السعال أو العطس.. في بعض الأحيان، تصبح الرغبة في التبول مفاجئة وقوية للغاية.
من المعروف عادةً أن سلس البول ناتج عن العادات اليومية والظروف الطبية الأساسية مثل عدوى المسالك البولية والإمساك أو المشكلات الجسدية مثل انقطاع الطمث أو استئصال الرحم أو الحمل، وفقًا لموقع mayoclinic.org .
انتقلت أخصائية التغذية الشهيرة روجوتا ديويكار مؤخرًا إلى Instagram لمشاركة بعض النصائح حول كيفية الحفاظ على سلس البول والحفاظ على صحة المثانة.. إليكم ما اقترحته:
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أسباب وطرق التحكم في تسرب البول
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق