يعرف الشاى الأخضر أنه من أكثر المشروبات الطبيعية المفيدة للصحة حيث أنه يساعد فى إنقاص الوزن وطرد السموم من الجسم والوقاية من السرطان وغيرها العديد من الأمراض.
لكن فى بعض الأحيان يسبب الشاى الأخضر بعض المضاعفات الضارة سواء عند الإسراف منه أو إذا كان الانسان مصابا ببعض الأمراض التى تتعارض طبيعتها مع مكونات هذا العشب.
وذكر موقع "boldsky" أن الاستهلاك المفرط للشاي الأخضر يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات النزيف في حالات نادرة.
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التعليقات على لهؤلاء المرضى.. ابتعدوا عن الشاي الأخضر
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