لهؤلاء المرضى.. ابتعدوا عن الشاي الأخضر



الشاي الأخضر الشاي الأخضر

يعرف الشاى الأخضر أنه من أكثر المشروبات الطبيعية المفيدة للصحة حيث أنه يساعد فى إنقاص الوزن وطرد السموم من الجسم والوقاية من السرطان وغيرها العديد من الأمراض.



لكن فى بعض الأحيان يسبب الشاى الأخضر بعض المضاعفات الضارة سواء عند الإسراف منه أو إذا كان الانسان مصابا ببعض الأمراض التى تتعارض طبيعتها مع مكونات هذا العشب.



وذكر موقع "boldsky" أن الاستهلاك المفرط للشاي الأخضر يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات النزيف في حالات نادرة.

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وتقلل بعض المركبات الموجودة في الشاي الأخضر من مستويات الفيبرينوجين، وهو بروتين يساعد على تجلط الدم ويمنع أيضًا أكسدة الأحماض الدهنية مما قد يؤدي إلى ترقق الدم.مما يستوجب على من يعانى من اضطراب تخثر الدم تجنب شرب الشاي الأخضر، هذا بالإضافة إلى أن الإفراط يسبب لك الشعور بالدوار أو الخفة لأنه يقلل من تدفق الدم إلى الدماغ والجهاز العصبي المركزي ، مما يؤدي إلى دوار الحركة والغثيان والقيء.